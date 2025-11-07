හුවමාරුවDEX+
සජීවී Qi Dao සඳහා අද මිල 0.01853814 USD කි. QI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

QI ගැන වැඩි විස්තර

QI මිල තොරතුරු

QI යනු කුමක්ද

QI නිල වෙබ් අඩවිය

QI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QI මිල පුරෝකථනය

Qi Dao ලාංඡනය

Qi Dao මිල (QI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 QI සිට USD සජීවී මිල:

$0.01853814
-0.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Qi Dao (QI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:08:34 (UTC+8)

Qi Dao (QI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01785827
පැය 24 පහළ
$ 0.01874158
24H ඉහළ

$ 0.01785827
$ 0.01874158
$ 6.09
$ 0.00255096
+0.17%

-0.36%

-13.49%

-13.49%

Qi Dao (QI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01853814. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01785827 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01874158 ක උපරිම අගයක් අතර QI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. QIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 6.09 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00255096 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව QI පසුගිය පැය තුල, +0.17% කින්, පැය 24 තුල, -0.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.49% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Qi Dao (QI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.70M
--
$ 3.69M
146.44M
200,000,000.0
Qi Dao හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.70M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 146.44M සමඟින් QI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 200000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.69M කි.

Qi Dao (QI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Qi Daoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Qi Daoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0046461695 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Qi Daoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044300556 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Qi Daoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.006722831863471007 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.36%
දින 30 යි$ -0.0046461695-25.06%
දින 60 යි$ -0.0044300556-23.89%
දින 90 යි$ -0.006722831863471007-26.61%

Qi Dao (QI) යනු කුමක්ද

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Qi Dao (QI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Qi Dao මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Qi Dao (QI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Qi Dao (QI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Qi Dao සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Qi Dao මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

QI දේශීය මුදල් වෙත

Qi Dao (QI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Qi DaoQI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් QI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Qi Dao (QI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Qi Dao (QI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද QI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01853814 USD වේ.
QI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
QI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01853814 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Qi Dao හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
QI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.70M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
QI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
QI හි සංසරණ සැපයුම 146.44M USD වේ.
QI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
6.09 USD ක ATH මිලක් QI අත්කර ගති.
QI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00255096 USD ක ATL මිලක් QI අත්කර ගති.
QI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
QI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී QI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව QI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා QI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:08:34 (UTC+8)

Qi Dao (QI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

