සජීවී Pubhouse Dominance Index සඳහා අද මිල 0 USD කි. PUB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PUB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Pubhouse Dominance Index සඳහා අද මිල 0 USD කි. PUB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PUB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PUB ගැන වැඩි විස්තර

PUB මිල තොරතුරු

PUB යනු කුමක්ද

PUB නිල වෙබ් අඩවිය

PUB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PUB මිල පුරෝකථනය

Pubhouse Dominance Index ලාංඡනය

Pubhouse Dominance Index මිල (PUB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PUB සිට USD සජීවී මිල:

$0.00033316
$0.00033316$0.00033316
-20.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:11:57 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-20.35%

-47.89%

-47.89%

Pubhouse Dominance Index (PUB) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PUB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PUBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00208552 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PUB පසුගිය පැය තුල, -0.38% කින්, පැය 24 තුල, -20.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -47.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pubhouse Dominance Index (PUB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 324.95K
$ 324.95K$ 324.95K

--
----

$ 324.95K
$ 324.95K$ 324.95K

975.35M
975.35M 975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661 975,350,230.661

Pubhouse Dominance Index හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 324.95K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 975.35M සමඟින් PUB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 975350230.661 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 324.95K කි.

Pubhouse Dominance Index (PUB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-20.35%
දින 30 යි$ 0+13.45%
දින 60 යි$ 0-71.70%
දින 90 යි$ 0--

Pubhouse Dominance Index (PUB) යනු කුමක්ද

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Pubhouse Dominance Index (PUB) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Pubhouse Dominance Index මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pubhouse Dominance Index (PUB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pubhouse Dominance Index (PUB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pubhouse Dominance Index සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pubhouse Dominance Index මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PUB දේශීය මුදල් වෙත

Pubhouse Dominance Index (PUB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pubhouse Dominance IndexPUB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PUB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pubhouse Dominance Index (PUB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pubhouse Dominance Index (PUB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PUB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
PUB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PUB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pubhouse Dominance Index හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PUB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 324.95K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PUB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PUB හි සංසරණ සැපයුම 975.35M USD වේ.
PUB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00208552 USD ක ATH මිලක් PUB අත්කර ගති.
PUB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PUB අත්කර ගති.
PUB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PUB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PUB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PUB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PUB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:11:57 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

