Pubhouse Dominance Index මිල (PUB)
-0.38%
-20.35%
-47.89%
-47.89%
Pubhouse Dominance Index (PUB) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PUB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PUBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00208552 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PUB පසුගිය පැය තුල, -0.38% කින්, පැය 24 තුල, -20.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -47.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Pubhouse Dominance Index හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 324.95K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 975.35M සමඟින් PUB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 975350230.661 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 324.95K කි.
අද දිනය තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pubhouse Dominance Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-20.35%
|දින 30 යි
|$ 0
|+13.45%
|දින 60 යි
|$ 0
|-71.70%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.
🎯 Create Prediction Tokens
Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator
💰 Trade Like Memecoins
Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists
Pubhouse Dominance IndexPUB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PUB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
