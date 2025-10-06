සජීවී Privix සඳහා අද මිල 0.063127 USD කි. PRIVIX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PRIVIX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Privix සඳහා අද මිල 0.063127 USD කි. PRIVIX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PRIVIX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PRIVIX ගැන වැඩි විස්තර

PRIVIX මිල තොරතුරු

PRIVIX ධවල පත්‍රිකාව

PRIVIX නිල වෙබ් අඩවිය

PRIVIX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PRIVIX මිල පුරෝකථනය

Privix ලාංඡනය

Privix මිල (PRIVIX)

1 PRIVIX සිට USD සජීවී මිල:

$0.063127
$0.063127
-5.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Privix (PRIVIX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:52:47 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.062779
$ 0.062779
පැය 24 පහළ
$ 0.07125
$ 0.07125
24H ඉහළ

$ 0.062779
$ 0.062779

$ 0.07125
$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677

+0.06%

-5.52%

-35.15%

-35.15%

Privix (PRIVIX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.063127. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.062779 ක අවම අගයක් සහ $ 0.07125 ක උපරිම අගයක් අතර PRIVIX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PRIVIXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.373502 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.05677 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PRIVIX පසුගිය පැය තුල, +0.06% කින්, පැය 24 තුල, -5.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -35.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Privix (PRIVIX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.33M
$ 1.33M

--
--

$ 1.33M
$ 1.33M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Privix හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.33M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 21.00M සමඟින් PRIVIX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.33M කි.

Privix (PRIVIX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Privixහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00369523034815129 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Privixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Privixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Privixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00369523034815129-5.52%
දින 30 යි$ 0--
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Privix (PRIVIX) යනු කුමක්ද

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Privix මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Privix (PRIVIX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Privix (PRIVIX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Privix සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Privix මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PRIVIX දේශීය මුදල් වෙත

Privix (PRIVIX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PrivixPRIVIX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PRIVIX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Privix (PRIVIX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Privix (PRIVIX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PRIVIX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.063127 USD වේ.
PRIVIX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PRIVIX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.063127 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Privix හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PRIVIX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.33M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PRIVIX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PRIVIX හි සංසරණ සැපයුම 21.00M USD වේ.
PRIVIX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.373502 USD ක ATH මිලක් PRIVIX අත්කර ගති.
PRIVIX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.05677 USD ක ATL මිලක් PRIVIX අත්කර ගති.
PRIVIX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PRIVIX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PRIVIX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PRIVIX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PRIVIX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.