Prediction Arena (ARENA) යනු කුමක්ද

Prediction Arena is a blockchain based prediction and gaming platform where users can engage in real-time crypto market forecasting and casino-style games. The platform uses $ARENA as its core utility token for placing predictions, buying chips and participating in games like Scatter Slots, Texas Holdem and upcoming PvP formats. Revenue from in-game purchases is partially used to buy back and burn $ARENA, creating a deflationary token model. The system incorporates USDT for gameplay, redistributes a portion of losses and enables transparent, on-chain interactions to ensure fairness and engagement.

