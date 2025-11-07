හුවමාරුවDEX+
සජීවී Predi by Virtuals සඳහා අද මිල 0.01045959 USD කි. PREDI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PREDI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Predi by Virtuals මිල (PREDI)

1 PREDI සිට USD සජීවී මිල:

$0.01043791
$0.01043791$0.01043791
-3.70%1D
USD
Predi by Virtuals (PREDI) සජීවී මිල සටහන
Predi by Virtuals (PREDI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00870495
$ 0.00870495$ 0.00870495
පැය 24 පහළ
$ 0.01083309
$ 0.01083309$ 0.01083309
24H ඉහළ

$ 0.00870495
$ 0.00870495$ 0.00870495

$ 0.01083309
$ 0.01083309$ 0.01083309

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0
$ 0$ 0

+1.77%

-3.44%

-32.82%

-32.82%

Predi by Virtuals (PREDI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01045959. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00870495 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01083309 ක උපරිම අගයක් අතර PREDI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PREDIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01911756 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PREDI පසුගිය පැය තුල, +1.77% කින්, පැය 24 තුල, -3.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Predi by Virtuals (PREDI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

--
----

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

Predi by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.21M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 498.97M සමඟින් PREDI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998970363.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.43M කි.

Predi by Virtuals (PREDI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Predi by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00037349520559115 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Predi by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0011794924 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Predi by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014345840 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Predi by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.005859410329302469 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00037349520559115-3.44%
දින 30 යි$ +0.0011794924+11.28%
දින 60 යි$ -0.0014345840-13.71%
දින 90 යි$ +0.005859410329302469+127.37%

Predi by Virtuals (PREDI) යනු කුමක්ද

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Predi by Virtuals (PREDI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Predi by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Predi by Virtuals (PREDI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Predi by Virtuals (PREDI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Predi by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Predi by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PREDI දේශීය මුදල් වෙත

Predi by Virtuals (PREDI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Predi by VirtualsPREDI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PREDI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Predi by Virtuals (PREDI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Predi by Virtuals (PREDI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PREDI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01045959 USD වේ.
PREDI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PREDI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01045959 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Predi by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PREDI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.21M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PREDI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PREDI හි සංසරණ සැපයුම 498.97M USD වේ.
PREDI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01911756 USD ක ATH මිලක් PREDI අත්කර ගති.
PREDI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PREDI අත්කර ගති.
PREDI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PREDI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PREDI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PREDI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PREDI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

