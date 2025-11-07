හුවමාරුවDEX+
සජීවී Powerloom සඳහා අද මිල 0.00351516 USD කි. POWER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POWER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Powerloom ලාංඡනය

Powerloom මිල (POWER)

1 POWER සිට USD සජීවී මිල:

$0.00351516
+2.20%1D
Powerloom (POWER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:43:03 (UTC+8)

Powerloom (POWER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00327533
පැය 24 පහළ
$ 0.0035273
24H ඉහළ

$ 0.00327533
$ 0.0035273
$ 0.330112
$ 0.00296729
+0.00%

+2.23%

-29.30%

-29.30%

Powerloom (POWER) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00351516. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00327533 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0035273 ක උපරිම අගයක් අතර POWER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POWERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.330112 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00296729 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POWER පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +2.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.30% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Powerloom (POWER) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 552.94K
--
$ 3.53M
156.77M
1,000,000,000.0
Powerloom හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 552.94K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 156.77M සමඟින් POWER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.53M කි.

Powerloom (POWER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Powerloomහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Powerloomහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0020367663 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Powerloomහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0020292442 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Powerloomහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005927578039911327 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.23%
දින 30 යි$ -0.0020367663-57.94%
දින 60 යි$ -0.0020292442-57.72%
දින 90 යි$ -0.005927578039911327-62.77%

Powerloom (POWER) යනු කුමක්ද

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Powerloom මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Powerloom (POWER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Powerloom (POWER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Powerloom සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Powerloom මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

POWER දේශීය මුදල් වෙත

Powerloom (POWER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PowerloomPOWER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POWER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Powerloom (POWER) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Powerloom (POWER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද POWER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00351516 USD වේ.
POWER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
POWER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00351516 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Powerloom හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
POWER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 552.94K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
POWER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
POWER හි සංසරණ සැපයුම 156.77M USD වේ.
POWER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.330112 USD ක ATH මිලක් POWER අත්කර ගති.
POWER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00296729 USD ක ATL මිලක් POWER අත්කර ගති.
POWER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
POWER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී POWER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව POWER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා POWER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:43:03 (UTC+8)

Powerloom (POWER) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

