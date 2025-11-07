හුවමාරුවDEX+
සජීවී Poop සඳහා අද මිල 0.01478677 USD කි. POOP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POOP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Poop සඳහා අද මිල 0.01478677 USD කි. POOP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POOP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

POOP ගැන වැඩි විස්තර

POOP මිල තොරතුරු

POOP යනු කුමක්ද

POOP නිල වෙබ් අඩවිය

POOP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

POOP මිල පුරෝකථනය

Poop ලාංඡනය

Poop මිල (POOP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$0.01485306
-3.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Poop (POOP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:07:14 (UTC+8)

Poop (POOP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0146896
පැය 24 පහළ
$ 0.01538881
24H ඉහළ

$ 0.0146896
$ 0.01538881
$ 0.064116
$ 0.01223167
-0.60%

-3.54%

-12.29%

-12.29%

Poop (POOP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01478677. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0146896 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01538881 ක උපරිම අගයක් අතර POOP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POOPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.064116 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01223167 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POOP පසුගිය පැය තුල, -0.60% කින්, පැය 24 තුල, -3.54% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.29% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Poop (POOP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.44M
--
$ 14.79M
165.02M
999,998,351.803749
Poop හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.44M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 165.02M සමඟින් POOP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999998351.803749 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.79M කි.

Poop (POOP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Poopහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00054424860224304 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Poopහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0065544916 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Poopහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0081905397 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Poopහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.03812039753816898 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00054424860224304-3.54%
දින 30 යි$ -0.0065544916-44.32%
දින 60 යි$ -0.0081905397-55.39%
දින 90 යි$ -0.03812039753816898-72.05%

Poop (POOP) යනු කුමක්ද

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Poop (POOP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Poop මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Poop (POOP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Poop (POOP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Poop සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Poop මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

POOP දේශීය මුදල් වෙත

Poop (POOP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PoopPOOP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POOP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Poop (POOP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Poop (POOP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද POOP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01478677 USD වේ.
POOP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
POOP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01478677 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Poop හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
POOP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.44M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
POOP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
POOP හි සංසරණ සැපයුම 165.02M USD වේ.
POOP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.064116 USD ක ATH මිලක් POOP අත්කර ගති.
POOP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01223167 USD ක ATL මිලක් POOP අත්කර ගති.
POOP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
POOP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී POOP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව POOP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා POOP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Poop (POOP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

