Poolz Finance (POOLX) තත්ය කාලීන මිල $0.196032. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.19293 ක අවම අගයක් සහ $ 0.214609 ක උපරිම අගයක් අතර POOLX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POOLXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 7.18 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.155338 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POOLX පසුගිය පැය තුල, +0.32% කින්, පැය 24 තුල, -7.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Poolz Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.03M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.23M සමඟින් POOLX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5500000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.08M කි.
අද දිනය තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.015675528823594 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0465398002 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0331566956 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01927787886313894 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.015675528823594
|-7.40%
|දින 30 යි
|$ -0.0465398002
|-23.74%
|දින 60 යි
|$ -0.0331566956
|-16.91%
|දින 90 යි
|$ +0.01927787886313894
|+10.91%
What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.
What makes your project unique?
History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform
What’s next for your project?
What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs
Poolz FinancePOOLX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POOLX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
