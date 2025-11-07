හුවමාරුවDEX+
සජීවී Poolz Finance සඳහා අද මිල 0.196032 USD කි. POOLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POOLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Poolz Finance සඳහා අද මිල 0.196032 USD කි. POOLX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි POOLX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

POOLX ගැන වැඩි විස්තර

POOLX මිල තොරතුරු

POOLX යනු කුමක්ද

POOLX ධවල පත්‍රිකාව

POOLX නිල වෙබ් අඩවිය

POOLX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

POOLX මිල පුරෝකථනය

Poolz Finance ලාංඡනය

Poolz Finance මිල (POOLX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 POOLX සිට USD සජීවී මිල:

$0.196033
$0.196033$0.196033
-7.40%1D
mexc
USD
Poolz Finance (POOLX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:49 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.19293
$ 0.19293$ 0.19293
පැය 24 පහළ
$ 0.214609
$ 0.214609$ 0.214609
24H ඉහළ

$ 0.19293
$ 0.19293$ 0.19293

$ 0.214609
$ 0.214609$ 0.214609

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

+0.32%

-7.40%

-10.90%

-10.90%

Poolz Finance (POOLX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.196032. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.19293 ක අවම අගයක් සහ $ 0.214609 ක උපරිම අගයක් අතර POOLX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POOLXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 7.18 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.155338 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POOLX පසුගිය පැය තුල, +0.32% කින්, පැය 24 තුල, -7.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Poolz Finance (POOLX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

Poolz Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.03M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.23M සමඟින් POOLX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5500000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.08M කි.

Poolz Finance (POOLX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.015675528823594 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0465398002 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0331566956 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Poolz Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01927787886313894 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.015675528823594-7.40%
දින 30 යි$ -0.0465398002-23.74%
දින 60 යි$ -0.0331566956-16.91%
දින 90 යි$ +0.01927787886313894+10.91%

Poolz Finance (POOLX) යනු කුමක්ද

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

Poolz Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Poolz Finance (POOLX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Poolz Finance (POOLX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Poolz Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Poolz Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

POOLX දේශීය මුදල් වෙත

Poolz Finance (POOLX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Poolz FinancePOOLX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POOLX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Poolz Finance (POOLX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Poolz Finance (POOLX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද POOLX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.196032 USD වේ.
POOLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
POOLX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.196032 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Poolz Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
POOLX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.03M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
POOLX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
POOLX හි සංසරණ සැපයුම 5.23M USD වේ.
POOLX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
7.18 USD ක ATH මිලක් POOLX අත්කර ගති.
POOLX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.155338 USD ක ATL මිලක් POOLX අත්කර ගති.
POOLX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
POOLX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී POOLX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව POOLX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා POOLX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න.

