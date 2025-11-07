Polypump මිල (POLYPUMP)
--
-2.14%
-24.82%
-24.82%
Polypump (POLYPUMP) තත්ය කාලීන මිල $0.00000686. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000681 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000701 ක උපරිම අගයක් අතර POLYPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. POLYPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00038177 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000067 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව POLYPUMP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Polypump හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.86K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් POLYPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.86K කි.
අද දිනය තුළ, Polypumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Polypumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000066645 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Polypumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Polypumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.14%
|දින 30 යි
|$ -0.0000066645
|-97.15%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.
PolypumpPOLYPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් POLYPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
