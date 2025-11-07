හුවමාරුවDEX+
සජීවී PokPok Agent Brain by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00266435 USD කි. CTDA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CTDA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CTDA ගැන වැඩි විස්තර

CTDA මිල තොරතුරු

CTDA යනු කුමක්ද

CTDA නිල වෙබ් අඩවිය

CTDA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CTDA මිල පුරෝකථනය

PokPok Agent Brain by Virtuals ලාංඡනය

PokPok Agent Brain by Virtuals මිල (CTDA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CTDA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00266435
$0.00266435$0.00266435
+14.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:35 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00206325
$ 0.00206325$ 0.00206325
පැය 24 පහළ
$ 0.00273011
$ 0.00273011$ 0.00273011
24H ඉහළ

$ 0.00206325
$ 0.00206325$ 0.00206325

$ 0.00273011
$ 0.00273011$ 0.00273011

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

+1.62%

+14.84%

+26.33%

+26.33%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00266435. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00206325 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00273011 ක උපරිම අගයක් අතර CTDA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CTDAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01343034 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00120611 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CTDA පසුගිය පැය තුල, +1.62% කින්, පැය 24 තුල, +14.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +26.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 430.97K
$ 430.97K$ 430.97K

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PokPok Agent Brain by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 430.97K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 161.53M සමඟින් CTDA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.67M කි.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00034436 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002892245 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013307900 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00034436+14.84%
දින 30 යි$ -0.0002892245-10.85%
දින 60 යි$ -0.0013307900-49.94%
දින 90 යි$ 0--

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) යනු කුමක්ද

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PokPok Agent Brain by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CTDA දේශීය මුදල් වෙත

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PokPok Agent Brain by VirtualsCTDA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CTDA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CTDA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00266435 USD වේ.
CTDA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CTDA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00266435 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PokPok Agent Brain by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CTDA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 430.97K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CTDA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CTDA හි සංසරණ සැපයුම 161.53M USD වේ.
CTDA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01343034 USD ක ATH මිලක් CTDA අත්කර ගති.
CTDA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00120611 USD ක ATL මිලක් CTDA අත්කර ගති.
CTDA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CTDA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CTDA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CTDA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CTDA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:35 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

