PokPok Agent Brain by Virtuals මිල (CTDA)
+1.62%
+14.84%
+26.33%
+26.33%
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) තත්ය කාලීන මිල $0.00266435. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00206325 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00273011 ක උපරිම අගයක් අතර CTDA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CTDAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01343034 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00120611 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CTDA පසුගිය පැය තුල, +1.62% කින්, පැය 24 තුල, +14.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +26.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
PokPok Agent Brain by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 430.97K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 161.53M සමඟින් CTDA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.67M කි.
අද දිනය තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00034436 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002892245 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013307900 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00034436
|+14.84%
|දින 30 යි
|$ -0.0002892245
|-10.85%
|දින 60 යි
|$ -0.0013307900
|-49.94%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.
Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.
At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).
The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.
PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.
PokPok Agent Brain by VirtualsCTDA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CTDA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
