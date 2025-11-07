හුවමාරුවDEX+
සජීවී PLYR L1 සඳහා අද මිල 0.00322038 USD කි. PLYR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PLYR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PLYR ගැන වැඩි විස්තර

PLYR මිල තොරතුරු

PLYR යනු කුමක්ද

PLYR ධවල පත්‍රිකාව

PLYR නිල වෙබ් අඩවිය

PLYR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PLYR මිල පුරෝකථනය

PLYR L1 ලාංඡනය

PLYR L1 මිල (PLYR)

1 PLYR සිට USD සජීවී මිල:

$0.00322038
$0.00322038
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
PLYR L1 (PLYR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:11:29 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299

$ 0.0000707
$ 0.0000707

--

--

-6.61%

-6.61%

PLYR L1 (PLYR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00322038. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PLYR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PLYRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02441299 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000707 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PLYR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PLYR L1 (PLYR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 393.57K
$ 393.57K

--
--

$ 2.42M
$ 2.42M

122.21M
122.21M

749,980,919.7644613
749,980,919.7644613

PLYR L1 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 393.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 122.21M සමඟින් PLYR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 749980919.7644613 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.42M කි.

PLYR L1 (PLYR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007570012 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0015373491 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002069193725829099 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0007570012-23.50%
දින 60 යි$ +0.0015373491+47.74%
දින 90 යි$ -0.002069193725829099-39.11%

PLYR L1 (PLYR) යනු කුමක්ද

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

PLYR L1 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PLYR L1 (PLYR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PLYR L1 (PLYR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PLYR L1 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PLYR L1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PLYR දේශීය මුදල් වෙත

PLYR L1 (PLYR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PLYR L1PLYR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PLYR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PLYR L1 (PLYR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PLYR L1 (PLYR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PLYR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00322038 USD වේ.
PLYR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PLYR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00322038 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PLYR L1 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PLYR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 393.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PLYR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PLYR හි සංසරණ සැපයුම 122.21M USD වේ.
PLYR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02441299 USD ක ATH මිලක් PLYR අත්කර ගති.
PLYR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000707 USD ක ATL මිලක් PLYR අත්කර ගති.
PLYR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PLYR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PLYR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PLYR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PLYR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:11:29 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

