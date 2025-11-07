PLYR L1 මිල (PLYR)
PLYR L1 (PLYR) තත්ය කාලීන මිල $0.00322038. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PLYR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PLYRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02441299 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000707 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PLYR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
PLYR L1 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 393.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 122.21M සමඟින් PLYR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 749980919.7644613 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.42M කි.
අද දිනය තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007570012 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0015373491 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PLYR L1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002069193725829099 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0007570012
|-23.50%
|දින 60 යි
|$ +0.0015373491
|+47.74%
|දින 90 යි
|$ -0.002069193725829099
|-39.11%
PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!
