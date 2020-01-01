PLAYFUN (PLAYFUN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
PLAYFUN (PLAYFUN) තොරතුරු
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities
PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike.
In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay.
Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project.
PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
PLAYFUN (PLAYFUN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
PLAYFUN (PLAYFUN) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
PLAYFUN (PLAYFUN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා PLAYFUNPLAYFUN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම PLAYFUN ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු PLAYFUN ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට PLAYFUN ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, PLAYFUN ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
