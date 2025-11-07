Planet Horse V2 මිල (PHORSE)
--
--
0.00%
0.00%
Planet Horse V2 (PHORSE) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PHORSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PHORSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00181314 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PHORSE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Planet Horse V2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 62.78K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 300.00M සමඟින් PHORSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 300000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 62.78K කි.
අද දිනය තුළ, Planet Horse V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Planet Horse V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Planet Horse V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Planet Horse V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-47.16%
|දින 60 යි
|$ 0
|-72.17%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard
Planet Horse V2PHORSE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PHORSE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
