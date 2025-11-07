Pinto Coin මිල (PINTO)
-1.82%
-0.93%
-20.00%
-20.00%
Pinto Coin (PINTO) තත්ය කාලීන මිල $0.00006093. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00006109 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00006267 ක උපරිම අගයක් අතර PINTO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PINTOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00051594 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005941 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PINTO පසුගිය පැය තුල, -1.82% කින්, පැය 24 තුල, -0.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Pinto Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 61.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.99M සමඟින් PINTO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999991266.916245 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 61.09K කි.
අද දිනය තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000359982 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.93%
|දින 30 යි
|$ -0.0000359982
|-59.08%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.
