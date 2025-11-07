හුවමාරුවDEX+
සජීවී Pinto Coin සඳහා අද මිල 0.00006093 USD කි. PINTO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PINTO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Pinto Coin සඳහා අද මිල 0.00006093 USD කි. PINTO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PINTO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PINTO ගැන වැඩි විස්තර

PINTO මිල තොරතුරු

PINTO යනු කුමක්ද

PINTO නිල වෙබ් අඩවිය

PINTO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PINTO මිල පුරෝකථනය

Pinto Coin ලාංඡනය

Pinto Coin මිල (PINTO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PINTO සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Pinto Coin (PINTO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:54:37 (UTC+8)

Pinto Coin (PINTO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00006109
$ 0.00006109$ 0.00006109
පැය 24 පහළ
$ 0.00006267
$ 0.00006267$ 0.00006267
24H ඉහළ

$ 0.00006109
$ 0.00006109$ 0.00006109

$ 0.00006267
$ 0.00006267$ 0.00006267

$ 0.00051594
$ 0.00051594$ 0.00051594

$ 0.00005941
$ 0.00005941$ 0.00005941

-1.82%

-0.93%

-20.00%

-20.00%

Pinto Coin (PINTO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00006093. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00006109 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00006267 ක උපරිම අගයක් අතර PINTO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PINTOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00051594 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005941 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PINTO පසුගිය පැය තුල, -1.82% කින්, පැය 24 තුල, -0.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pinto Coin (PINTO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 61.09K
$ 61.09K$ 61.09K

--
----

$ 61.09K
$ 61.09K$ 61.09K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,266.916245
999,991,266.916245 999,991,266.916245

Pinto Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 61.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.99M සමඟින් PINTO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999991266.916245 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 61.09K කි.

Pinto Coin (PINTO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000359982 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pinto Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.93%
දින 30 යි$ -0.0000359982-59.08%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Pinto Coin (PINTO) යනු කුමක්ද

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Pinto Coin (PINTO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Pinto Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pinto Coin (PINTO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pinto Coin (PINTO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pinto Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pinto Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PINTO දේශීය මුදල් වෙත

Pinto Coin (PINTO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pinto CoinPINTO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PINTO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pinto Coin (PINTO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pinto Coin (PINTO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PINTO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00006093 USD වේ.
PINTO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PINTO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00006093 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pinto Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PINTO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 61.09K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PINTO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PINTO හි සංසරණ සැපයුම 999.99M USD වේ.
PINTO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00051594 USD ක ATH මිලක් PINTO අත්කර ගති.
PINTO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005941 USD ක ATL මිලක් PINTO අත්කර ගති.
PINTO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PINTO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PINTO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PINTO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PINTO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:54:37 (UTC+8)

වියාචනය

