PigeonToken මිල (PIQ)
-0.07%
+0.57%
-14.61%
-14.61%
PigeonToken (PIQ) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PIQ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PIQහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PIQ පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, +0.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
PigeonToken හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.54K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 15.00B සමඟින් PIQ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 15000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.54K කි.
අද දිනය තුළ, PigeonTokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PigeonTokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PigeonTokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PigeonTokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.57%
|දින 30 යි
|$ 0
|-32.44%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.
The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.
