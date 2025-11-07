PickleCharts Token මිල (PCC)
PickleCharts Token (PCC) තත්ය කාලීන මිල $0.00166784. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PCC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PCCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00764956 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00165932 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PCC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
PickleCharts Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 16.75M සමඟින් PCC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 19748163.33791203 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.94K කි.
අද දිනය තුළ, PickleCharts Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PickleCharts Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006781811 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PickleCharts Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008499514 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PickleCharts Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.004078150262139442 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0006781811
|-40.66%
|දින 60 යි
|$ -0.0008499514
|-50.96%
|දින 90 යි
|$ -0.004078150262139442
|-70.97%
PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.
PickleCharts TokenPCC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PCC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
