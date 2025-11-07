හුවමාරුවDEX+
සජීවී Penguru සඳහා අද මිල 0 USD කි. PENGURU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PENGURU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Penguru සඳහා අද මිල 0 USD කි. PENGURU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PENGURU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PENGURU ගැන වැඩි විස්තර

PENGURU මිල තොරතුරු

PENGURU යනු කුමක්ද

PENGURU නිල වෙබ් අඩවිය

PENGURU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PENGURU මිල පුරෝකථනය

Penguru ලාංඡනය

Penguru මිල (PENGURU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PENGURU සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Penguru (PENGURU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:53:17 (UTC+8)

Penguru (PENGURU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-2.89%

-31.26%

-31.26%

Penguru (PENGURU) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PENGURU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PENGURUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PENGURU පසුගිය පැය තුල, -1.13% කින්, පැය 24 තුල, -2.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -31.26% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Penguru (PENGURU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

--
----

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

Penguru හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 18.83K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 850.58M සමඟින් PENGURU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 850576444.953077 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 18.83K කි.

Penguru (PENGURU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Penguruහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Penguruහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Penguruහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Penguruහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.89%
දින 30 යි$ 0-79.89%
දින 60 යි$ 0-92.16%
දින 90 යි$ 0--

Penguru (PENGURU) යනු කුමක්ද

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Penguru (PENGURU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Penguru මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Penguru (PENGURU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Penguru (PENGURU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Penguru සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Penguru මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PENGURU දේශීය මුදල් වෙත

Penguru (PENGURU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PenguruPENGURU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PENGURU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Penguru (PENGURU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Penguru (PENGURU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PENGURU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
PENGURU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PENGURU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Penguru හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PENGURU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 18.83K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PENGURU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PENGURU හි සංසරණ සැපයුම 850.58M USD වේ.
PENGURU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් PENGURU අත්කර ගති.
PENGURU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PENGURU අත්කර ගති.
PENGURU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PENGURU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PENGURU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PENGURU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PENGURU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:53:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

