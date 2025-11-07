හුවමාරුවDEX+
සජීවී PEKONG සඳහා අද මිල 0.00001002 USD කි. PEKONG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PEKONG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PEKONG සඳහා අද මිල 0.00001002 USD කි. PEKONG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PEKONG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PEKONG ගැන වැඩි විස්තර

PEKONG මිල තොරතුරු

PEKONG යනු කුමක්ද

PEKONG නිල වෙබ් අඩවිය

PEKONG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PEKONG මිල පුරෝකථනය

PEKONG ලාංඡනය

PEKONG මිල (PEKONG)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PEKONG සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
PEKONG (PEKONG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:52:03 (UTC+8)

PEKONG (PEKONG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001002
$ 0.00001002$ 0.00001002
පැය 24 පහළ
$ 0.00001054
$ 0.00001054$ 0.00001054
24H ඉහළ

$ 0.00001002
$ 0.00001002$ 0.00001002

$ 0.00001054
$ 0.00001054$ 0.00001054

$ 0.00150724
$ 0.00150724$ 0.00150724

$ 0.00001002
$ 0.00001002$ 0.00001002

0.00%

-4.50%

-17.40%

-17.40%

PEKONG (PEKONG) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001002. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001002 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001054 ක උපරිම අගයක් අතර PEKONG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PEKONGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00150724 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001002 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PEKONG පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -4.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PEKONG (PEKONG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

--
----

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

999.65M
999.65M 999.65M

999,650,339.809318
999,650,339.809318 999,650,339.809318

PEKONG හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.01K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.65M සමඟින් PEKONG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999650339.809318 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.01K කි.

PEKONG (PEKONG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, PEKONGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PEKONGහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000035498 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PEKONGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PEKONGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.50%
දින 30 යි$ -0.0000035498-35.42%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

PEKONG (PEKONG) යනු කුමක්ද

PEKONG is a community-driven meme token on Solana that blends crypto culture, humor, and entertainment. Featuring Pekong, a golden god and rapper-style mascot, the project aims to unite global communities through memes, creative utilities, and events. Beyond just being a meme, PEKONG is building an ecosystem of meme generators, mini-games, NFTs, and animated content to create lasting value and fun for holders.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

PEKONG (PEKONG) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

PEKONG මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PEKONG (PEKONG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PEKONG (PEKONG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PEKONG සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PEKONG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PEKONG දේශීය මුදල් වෙත

PEKONG (PEKONG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PEKONGPEKONG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PEKONG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PEKONG (PEKONG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PEKONG (PEKONG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PEKONG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001002 USD වේ.
PEKONG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PEKONG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001002 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PEKONG හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PEKONG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.01K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PEKONG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PEKONG හි සංසරණ සැපයුම 999.65M USD වේ.
PEKONG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00150724 USD ක ATH මිලක් PEKONG අත්කර ගති.
PEKONG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001002 USD ක ATL මිලක් PEKONG අත්කර ගති.
PEKONG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PEKONG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PEKONG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PEKONG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PEKONG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:52:03 (UTC+8)

PEKONG (PEKONG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

