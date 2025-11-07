Peak Internet Male Performance මිල (PIMP)
Peak Internet Male Performance (PIMP) තත්ය කාලීන මිල $0.00000879. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000871 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000916 ක උපරිම අගයක් අතර PIMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PIMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00115542 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000084 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PIMP පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, -2.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Peak Internet Male Performance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.79K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.38M සමඟින් PIMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999384926.557876 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.79K කි.
අද දිනය තුළ, Peak Internet Male Performanceහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Peak Internet Male Performanceහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000058957 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Peak Internet Male Performanceහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Peak Internet Male Performanceහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.84%
|දින 30 යි
|$ -0.0000058957
|-67.07%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Behind every cartoon pfp, 6 figure PNL, and green candle spam sits a fat bro with no social skills, a wrecked sleep schedule, Uber Eats receipts stacked to the ceiling, and way too much money. He has not touched grass in months, speaks only in tickers, and moves markets with a single click while you blink. This is Peak Internet Male Performance, the final boss of the timeline, and there is not a single thing you can do about it. $PIMP Absolutely.
Peak Internet Male PerformancePIMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PIMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
