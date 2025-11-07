හුවමාරුවDEX+
සජීවී PayFi Strategy Token USDC සඳහා අද මිල 1.057 USD කි. PSTUSDC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PSTUSDC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PSTUSDC ගැන වැඩි විස්තර

PSTUSDC මිල තොරතුරු

PSTUSDC යනු කුමක්ද

PSTUSDC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PSTUSDC මිල පුරෝකථනය

PayFi Strategy Token USDC ලාංඡනය

PayFi Strategy Token USDC මිල (PSTUSDC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PSTUSDC සිට USD සජීවී මිල:

$1.057
$1.057$1.057
0.00%1D
mexc
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:06:45 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
පැය 24 පහළ
$ 1.058
$ 1.058$ 1.058
24H ඉහළ

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

-0.00%

+0.03%

+0.13%

+0.13%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) තත්‍ය කාලීන මිල $1.057. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.056 ක අවම අගයක් සහ $ 1.058 ක උපරිම අගයක් අතර PSTUSDC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PSTUSDCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.058 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.032 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PSTUSDC පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.13% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 72.50M
$ 72.50M$ 72.50M

--
----

$ 72.50M
$ 72.50M$ 72.50M

68.57M
68.57M 68.57M

68,572,240.348065
68,572,240.348065 68,572,240.348065

PayFi Strategy Token USDC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 72.50M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 68.57M සමඟින් PSTUSDC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 68572240.348065 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 72.50M කි.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, PayFi Strategy Token USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00034057 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PayFi Strategy Token USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0069917379 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PayFi Strategy Token USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PayFi Strategy Token USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00034057+0.03%
දින 30 යි$ +0.0069917379+0.66%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

PayFi Strategy Token USDC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PayFi Strategy Token USDC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PayFi Strategy Token USDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PSTUSDC දේශීය මුදල් වෙත

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PSTUSDC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PSTUSDC හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.057 USD වේ.
PSTUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PSTUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.057 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PayFi Strategy Token USDC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PSTUSDC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 72.50M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PSTUSDC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PSTUSDC හි සංසරණ සැපයුම 68.57M USD වේ.
PSTUSDC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.058 USD ක ATH මිලක් PSTUSDC අත්කර ගති.
PSTUSDC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.032 USD ක ATL මිලක් PSTUSDC අත්කර ගති.
PSTUSDC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PSTUSDC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PSTUSDC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PSTUSDC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PSTUSDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:06:45 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

