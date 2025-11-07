හුවමාරුවDEX+
සජීවී Pareto Staked USP සඳහා අද මිල 1.048 USD කි. SUSP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUSP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Pareto Staked USP සඳහා අද මිල 1.048 USD කි. SUSP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUSP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SUSP ගැන වැඩි විස්තර

SUSP මිල තොරතුරු

SUSP යනු කුමක්ද

SUSP නිල වෙබ් අඩවිය

SUSP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SUSP මිල පුරෝකථනය

Pareto Staked USP ලාංඡනය

Pareto Staked USP මිල (SUSP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SUSP සිට USD සජීවී මිල:

$1.048
$1.048$1.048
0.00%1D
mexc
USD
Pareto Staked USP (SUSP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:06:24 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
පැය 24 පහළ
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24H ඉහළ

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.00%

+0.06%

+0.23%

+0.23%

Pareto Staked USP (SUSP) තත්‍ය කාලීන මිල $1.048. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.047 ක අවම අගයක් සහ $ 1.048 ක උපරිම අගයක් අතර SUSP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUSPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.048 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.012 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUSP පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pareto Staked USP (SUSP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

--
----

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

6.06M
6.06M 6.06M

6,060,030.030390844
6,060,030.030390844 6,060,030.030390844

Pareto Staked USP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.35M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.06M සමඟින් SUSP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6060030.030390844 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.35M කි.

Pareto Staked USP (SUSP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Pareto Staked USPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0005934 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pareto Staked USPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0075915024 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pareto Staked USPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0147193696 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pareto Staked USPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0221248068902435 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0005934+0.06%
දින 30 යි$ +0.0075915024+0.72%
දින 60 යි$ +0.0147193696+1.40%
දින 90 යි$ +0.0221248068902435+2.16%

Pareto Staked USP (SUSP) යනු කුමක්ද

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Pareto Staked USP (SUSP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Pareto Staked USP මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pareto Staked USP (SUSP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pareto Staked USP (SUSP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pareto Staked USP සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pareto Staked USP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUSP දේශීය මුදල් වෙත

Pareto Staked USP (SUSP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pareto Staked USPSUSP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUSP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pareto Staked USP (SUSP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pareto Staked USP (SUSP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUSP හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.048 USD වේ.
SUSP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUSP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.048 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pareto Staked USP හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUSP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.35M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUSP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUSP හි සංසරණ සැපයුම 6.06M USD වේ.
SUSP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.048 USD ක ATH මිලක් SUSP අත්කර ගති.
SUSP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.012 USD ක ATL මිලක් SUSP අත්කර ගති.
SUSP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUSP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUSP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUSP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUSP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Pareto Staked USP (SUSP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

