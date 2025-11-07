Paragon Tweaks මිල (PRGN)
Paragon Tweaks (PRGN) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PRGN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PRGNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00183169 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PRGN පසුගිය පැය තුල, -1.89% කින්, පැය 24 තුල, -0.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Paragon Tweaks හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 370.72K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 967.01M සමඟින් PRGN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 967007005.2501234 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 370.72K කි.
අද දිනය තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.09%
|දින 30 යි
|$ 0
|-34.13%
|දින 60 යි
|$ 0
|-57.76%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.
Paragon TweaksPRGN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PRGN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
