සජීවී Paragon Tweaks සඳහා අද මිල 0 USD කි. PRGN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PRGN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Paragon Tweaks සඳහා අද මිල 0 USD කි. PRGN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PRGN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PRGN ගැන වැඩි විස්තර

PRGN මිල තොරතුරු

PRGN යනු කුමක්ද

PRGN නිල වෙබ් අඩවිය

PRGN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PRGN මිල පුරෝකථනය

Paragon Tweaks ලාංඡනය

Paragon Tweaks මිල (PRGN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PRGN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00038337
$0.00038337$0.00038337
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:21 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169$ 0.00183169

$ 0
$ 0$ 0

-1.89%

-0.09%

-11.53%

-11.53%

Paragon Tweaks (PRGN) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PRGN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PRGNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00183169 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PRGN පසුගිය පැය තුල, -1.89% කින්, පැය 24 තුල, -0.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Paragon Tweaks (PRGN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 370.72K
$ 370.72K$ 370.72K

--
----

$ 370.72K
$ 370.72K$ 370.72K

967.01M
967.01M 967.01M

967,007,005.2501234
967,007,005.2501234 967,007,005.2501234

Paragon Tweaks හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 370.72K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 967.01M සමඟින් PRGN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 967007005.2501234 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 370.72K කි.

Paragon Tweaks (PRGN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Paragon Tweaksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.09%
දින 30 යි$ 0-34.13%
දින 60 යි$ 0-57.76%
දින 90 යි$ 0--

Paragon Tweaks (PRGN) යනු කුමක්ද

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Paragon Tweaks (PRGN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Paragon Tweaks මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Paragon Tweaks (PRGN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Paragon Tweaks (PRGN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Paragon Tweaks සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Paragon Tweaks මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PRGN දේශීය මුදල් වෙත

Paragon Tweaks (PRGN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Paragon TweaksPRGN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PRGN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Paragon Tweaks (PRGN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Paragon Tweaks (PRGN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PRGN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
PRGN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PRGN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Paragon Tweaks හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PRGN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 370.72K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PRGN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PRGN හි සංසරණ සැපයුම 967.01M USD වේ.
PRGN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00183169 USD ක ATH මිලක් PRGN අත්කර ගති.
PRGN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PRGN අත්කර ගති.
PRGN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PRGN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PRGN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PRGN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PRGN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

