PandaPump මිල (PPUMP)
--
-1.09%
-10.57%
-10.57%
PandaPump (PPUMP) තත්ය කාලීන මිල $0.00009232. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00009232 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00009335 ක උපරිම අගයක් අතර PPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00012239 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007785 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PPUMP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
PandaPump හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 427.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.63B සමඟින් PPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4631094598.850741 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 427.56K කි.
අද දිනය තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000134147 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000102015 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00000855977851459983 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.09%
|දින 30 යි
|$ -0.0000134147
|-14.53%
|දින 60 යි
|$ -0.0000102015
|-11.05%
|දින 90 යි
|$ -0.00000855977851459983
|-8.48%
welcome to pandapump the world of pandapump Greetings, PandaPals, and welcome to PandaPump! I’m PicoPanda, the driving force behind this exhilarating crypto extravaganza. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time.
Now I see you’re eager to jump in and join our PandaPump crusade, but hold up! Even in our fun and wild world, there are guidelines to keep everything flowing smoothly. In the PandaPump forest, we live by the ‘8 Rules of PandaPump’ – the heartbeat of our community, the foundation of our values, and the core of our mission to build something great together and keep the adventure alive.
PandaPumpPPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
