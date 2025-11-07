හුවමාරුවDEX+
සජීවී PandaPump සඳහා අද මිල 0.00009232 USD කි. PPUMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PPUMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PPUMP ගැන වැඩි විස්තර

PPUMP මිල තොරතුරු

PPUMP යනු කුමක්ද

PPUMP නිල වෙබ් අඩවිය

PPUMP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PPUMP මිල පුරෝකථනය

PandaPump ලාංඡනය

PandaPump මිල (PPUMP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PPUMP සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
PandaPump (PPUMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:10:59 (UTC+8)

PandaPump (PPUMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00009232
$ 0.00009232$ 0.00009232
පැය 24 පහළ
$ 0.00009335
$ 0.00009335$ 0.00009335
24H ඉහළ

$ 0.00009232
$ 0.00009232$ 0.00009232

$ 0.00009335
$ 0.00009335$ 0.00009335

$ 0.00012239
$ 0.00012239$ 0.00012239

$ 0.00007785
$ 0.00007785$ 0.00007785

--

-1.09%

-10.57%

-10.57%

PandaPump (PPUMP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00009232. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00009232 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00009335 ක උපරිම අගයක් අතර PPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00012239 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007785 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PPUMP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PandaPump (PPUMP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 427.56K
$ 427.56K$ 427.56K

--
----

$ 427.56K
$ 427.56K$ 427.56K

4.63B
4.63B 4.63B

4,631,094,598.850741
4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

PandaPump හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 427.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.63B සමඟින් PPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4631094598.850741 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 427.56K කි.

PandaPump (PPUMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000134147 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000102015 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, PandaPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00000855977851459983 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.09%
දින 30 යි$ -0.0000134147-14.53%
දින 60 යි$ -0.0000102015-11.05%
දින 90 යි$ -0.00000855977851459983-8.48%

PandaPump (PPUMP) යනු කුමක්ද

welcome to pandapump the world of pandapump Greetings, PandaPals, and welcome to PandaPump! I’m PicoPanda, the driving force behind this exhilarating crypto extravaganza. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time.

Now I see you’re eager to jump in and join our PandaPump crusade, but hold up! Even in our fun and wild world, there are guidelines to keep everything flowing smoothly. In the PandaPump forest, we live by the ‘8 Rules of PandaPump’ – the heartbeat of our community, the foundation of our values, and the core of our mission to build something great together and keep the adventure alive.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

PandaPump (PPUMP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

PandaPump මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PandaPump (PPUMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PandaPump (PPUMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PandaPump සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PandaPump මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PPUMP දේශීය මුදල් වෙත

PandaPump (PPUMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PandaPumpPPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PandaPump (PPUMP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PandaPump (PPUMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PPUMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00009232 USD වේ.
PPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00009232 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PandaPump හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PPUMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 427.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PPUMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PPUMP හි සංසරණ සැපයුම 4.63B USD වේ.
PPUMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00012239 USD ක ATH මිලක් PPUMP අත්කර ගති.
PPUMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00007785 USD ක ATL මිලක් PPUMP අත්කර ගති.
PPUMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PPUMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PPUMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PPUMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PPUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:10:59 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

