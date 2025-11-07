හුවමාරුවDEX+
සජීවී Paimon Stripe SPV Token සඳහා අද මිල 45.13 USD කි. STRP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STRP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STRP ගැන වැඩි විස්තර

STRP මිල තොරතුරු

STRP යනු කුමක්ද

STRP නිල වෙබ් අඩවිය

STRP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STRP මිල පුරෝකථනය

Paimon Stripe SPV Token ලාංඡනය

Paimon Stripe SPV Token මිල (STRP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STRP සිට USD සජීවී මිල:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:14 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) තත්‍ය කාලීන මිල $45.13. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර STRP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STRPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 45.55 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 44.89 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STRP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Paimon Stripe SPV Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 22.22K සමඟින් STRP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 22222.2222222222 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.00M කි.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Paimon Stripe SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Paimon Stripe SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0165897880 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Paimon Stripe SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0721673830 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Paimon Stripe SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.237541665985705 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0165897880+0.04%
දින 60 යි$ +0.0721673830+0.16%
දින 90 යි$ -0.237541665985705-0.52%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) යනු කුමක්ද

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Paimon Stripe SPV Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Paimon Stripe SPV Token (STRP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Paimon Stripe SPV Token (STRP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Paimon Stripe SPV Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Paimon Stripe SPV Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STRP දේශීය මුදල් වෙත

Paimon Stripe SPV Token (STRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Paimon Stripe SPV TokenSTRP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STRP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Paimon Stripe SPV Token (STRP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Paimon Stripe SPV Token (STRP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STRP හි සජීවී මිල, USD වලින් 45.13 USD වේ.
STRP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STRP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 45.13 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Paimon Stripe SPV Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STRP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STRP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STRP හි සංසරණ සැපයුම 22.22K USD වේ.
STRP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
45.55 USD ක ATH මිලක් STRP අත්කර ගති.
STRP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
44.89 USD ක ATL මිලක් STRP අත්කර ගති.
STRP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STRP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STRP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STRP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STRP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:14 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

