සජීවී Paimon Cursor SPV Token සඳහා අද මිල 350.24 USD කි. CRSR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRSR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Paimon Cursor SPV Token සඳහා අද මිල 350.24 USD කි. CRSR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRSR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRSR ගැන වැඩි විස්තර

CRSR මිල තොරතුරු

CRSR යනු කුමක්ද

CRSR නිල වෙබ් අඩවිය

CRSR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRSR මිල පුරෝකථනය

Paimon Cursor SPV Token ලාංඡනය

Paimon Cursor SPV Token මිල (CRSR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CRSR සිට USD සජීවී මිල:

$350.24
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Paimon Cursor SPV Token (CRSR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:07 (UTC+8)

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 353.83
$ 338.32
--

--

0.00%

0.00%

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) තත්‍ය කාලීන මිල $350.24. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර CRSR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRSRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 353.83 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 338.32 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRSR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.00M
--
$ 1.00M
2.86K
2,857.14285714286
Paimon Cursor SPV Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.86K සමඟින් CRSR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2857.14285714286 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.00M කි.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Paimon Cursor SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Paimon Cursor SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0135542880 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Paimon Cursor SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.5036853920 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Paimon Cursor SPV Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.63880054635735 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0135542880-0.00%
දින 60 යි$ -1.5036853920-0.42%
දින 90 යි$ -1.63880054635735-0.46%

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) යනු කුමක්ද

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Paimon Cursor SPV Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Paimon Cursor SPV Token (CRSR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Paimon Cursor SPV Token (CRSR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Paimon Cursor SPV Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Paimon Cursor SPV Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CRSR දේශීය මුදල් වෙත

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Paimon Cursor SPV TokenCRSR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRSR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Paimon Cursor SPV Token (CRSR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRSR හි සජීවී මිල, USD වලින් 350.24 USD වේ.
CRSR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRSR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 350.24 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Paimon Cursor SPV Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRSR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRSR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRSR හි සංසරණ සැපයුම 2.86K USD වේ.
CRSR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
353.83 USD ක ATH මිලක් CRSR අත්කර ගති.
CRSR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
338.32 USD ක ATL මිලක් CRSR අත්කර ගති.
CRSR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRSR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRSR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRSR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRSR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:42:07 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

