සජීවී OUTLAW Crypto Games සඳහා අද මිල 0.00089568 USD කි. OUTLAW සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OUTLAW මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී OUTLAW Crypto Games සඳහා අද මිල 0.00089568 USD කි. OUTLAW සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OUTLAW මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OUTLAW ගැන වැඩි විස්තර

OUTLAW මිල තොරතුරු

OUTLAW යනු කුමක්ද

OUTLAW නිල වෙබ් අඩවිය

OUTLAW ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OUTLAW මිල පුරෝකථනය

OUTLAW Crypto Games ලාංඡනය

OUTLAW Crypto Games මිල (OUTLAW)

1 OUTLAW සිට USD සජීවී මිල:

$0.00089921
$0.00089921$0.00089921
+10.30%1D
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) සජීවී මිල සටහන
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00079311
$ 0.00079311$ 0.00079311
පැය 24 පහළ
$ 0.00090336
$ 0.00090336$ 0.00090336
24H ඉහළ

$ 0.00079311
$ 0.00079311$ 0.00079311

$ 0.00090336
$ 0.00090336$ 0.00090336

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0.00074847
$ 0.00074847$ 0.00074847

-0.23%

+9.80%

-10.84%

-10.84%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00089568. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00079311 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00090336 ක උපරිම අගයක් අතර OUTLAW වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OUTLAWහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02415954 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00074847 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OUTLAW පසුගිය පැය තුල, -0.23% කින්, පැය 24 තුල, +9.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 889.99K
$ 889.99K$ 889.99K

--
----

$ 889.99K
$ 889.99K$ 889.99K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

OUTLAW Crypto Games හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 889.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 995.20M සමඟින් OUTLAW හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 995199151.884063 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 889.99K කි.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007022314 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008548084 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+9.80%
දින 30 යි$ -0.0007022314-78.40%
දින 60 යි$ -0.0008548084-95.43%
දින 90 යි$ 0--

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) යනු කුමක්ද

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

OUTLAW Crypto Games මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? OUTLAW Crypto Games සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් OUTLAW Crypto Games මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OUTLAW දේශීය මුදල් වෙත

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OUTLAW Crypto GamesOUTLAW හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OUTLAW ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OUTLAW හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00089568 USD වේ.
OUTLAW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OUTLAW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00089568 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
OUTLAW Crypto Games හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OUTLAW සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 889.99K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OUTLAW හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OUTLAW හි සංසරණ සැපයුම 995.20M USD වේ.
OUTLAW හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02415954 USD ක ATH මිලක් OUTLAW අත්කර ගති.
OUTLAW හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00074847 USD ක ATL මිලක් OUTLAW අත්කර ගති.
OUTLAW හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OUTLAW සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී OUTLAW වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OUTLAW මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OUTLAW මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

