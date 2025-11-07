OUTLAW Crypto Games මිල (OUTLAW)
-0.23%
+9.80%
-10.84%
-10.84%
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) තත්ය කාලීන මිල $0.00089568. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00079311 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00090336 ක උපරිම අගයක් අතර OUTLAW වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OUTLAWහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02415954 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00074847 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OUTLAW පසුගිය පැය තුල, -0.23% කින්, පැය 24 තුල, +9.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
OUTLAW Crypto Games හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 889.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 995.20M සමඟින් OUTLAW හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 995199151.884063 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 889.99K කි.
අද දිනය තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007022314 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008548084 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, OUTLAW Crypto Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+9.80%
|දින 30 යි
|$ -0.0007022314
|-78.40%
|දින 60 යි
|$ -0.0008548084
|-95.43%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
What is Outlaw GameFi?
Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.
GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.
Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.
Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
OUTLAW Crypto GamesOUTLAW හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
