ORYNTH මිල (ORY)
+4.09%
-6.10%
-40.07%
-40.07%
ORYNTH (ORY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ORY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ORYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00368344 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ORY පසුගිය පැය තුල, +4.09% කින්, පැය 24 තුල, -6.10% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -40.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ORYNTH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 488.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.92M සමඟින් ORY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999923708.258578 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 488.61K කි.
අද දිනය තුළ, ORYNTHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ORYNTHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ORYNTHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ORYNTHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-6.10%
|දින 30 යි
|$ 0
|-15.48%
|දින 60 යි
|$ 0
|-62.08%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe
Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.
Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.
With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.
Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.
From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.
ORYNTHORY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ORY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
