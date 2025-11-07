හුවමාරුවDEX+
සජීවී Optopia AI සඳහා අද මිල 0.00000303 USD කි. OPAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OPAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OPAI ගැන වැඩි විස්තර

OPAI මිල තොරතුරු

OPAI යනු කුමක්ද

OPAI ධවල පත්‍රිකාව

OPAI නිල වෙබ් අඩවිය

OPAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OPAI මිල පුරෝකථනය

Optopia AI ලාංඡනය

Optopia AI මිල (OPAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 OPAI සිට USD සජීවී මිල:

+8.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Optopia AI (OPAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:52:41 (UTC+8)

Optopia AI (OPAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000258
$ 0.00000258$ 0.00000258
පැය 24 පහළ
$ 0.00000325
$ 0.00000325$ 0.00000325
24H ඉහළ

$ 0.00000258
$ 0.00000258$ 0.00000258

$ 0.00000325
$ 0.00000325$ 0.00000325

$ 0.00315088
$ 0.00315088$ 0.00315088

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

-0.61%

+8.73%

-9.11%

-9.11%

Optopia AI (OPAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000303. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000258 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000325 ක උපරිම අගයක් අතර OPAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OPAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00315088 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000016 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OPAI පසුගිය පැය තුල, -0.61% කින්, පැය 24 තුල, +8.73% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Optopia AI (OPAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 19.88K
$ 19.88K$ 19.88K

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

6.54B
6.54B 6.54B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Optopia AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.54B සමඟින් OPAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.39K කි.

Optopia AI (OPAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Optopia AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Optopia AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000026335 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Optopia AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000025293 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Optopia AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000015161101251042807 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+8.73%
දින 30 යි$ -0.0000026335-86.91%
දින 60 යි$ -0.0000025293-83.47%
දින 90 යි$ -0.000015161101251042807-83.34%

Optopia AI (OPAI) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Optopia AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Optopia AI (OPAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Optopia AI (OPAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Optopia AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Optopia AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OPAI දේශීය මුදල් වෙත

Optopia AI (OPAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Optopia AIOPAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OPAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Optopia AI (OPAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Optopia AI (OPAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OPAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000303 USD වේ.
OPAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OPAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000303 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Optopia AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OPAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.88K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OPAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OPAI හි සංසරණ සැපයුම 6.54B USD වේ.
OPAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00315088 USD ක ATH මිලක් OPAI අත්කර ගති.
OPAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000016 USD ක ATL මිලක් OPAI අත්කර ගති.
OPAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OPAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී OPAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OPAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OPAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:52:41 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

