සජීවී OpenDelta GMCI30 සඳහා අද මිල 0.175201 USD කි. OG30 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OG30 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OpenDelta GMCI30 මිල (OG30)

1 OG30 සිට USD සජීවී මිල:

$0.175201
$0.175201
+0.40%1D
OpenDelta GMCI30 (OG30) සජීවී මිල සටහන
OpenDelta GMCI30 (OG30) මිල තොරතුරු (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) තත්‍ය කාලීන මිල $0.175201. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.17431 ක අවම අගයක් සහ $ 0.176386 ක උපරිම අගයක් අතර OG30 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OG30හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.258621 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.133385 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OG30 පසුගිය පැය තුල, -0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

OpenDelta GMCI30 (OG30) වෙළඳපල තොරතුරු

OpenDelta GMCI30 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 164.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 940.00K සමඟින් OG30 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 939999.997995218 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 164.69K කි.

OpenDelta GMCI30 (OG30) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00086488 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0447155525 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00086488+0.50%
දින 30 යි$ -0.0447155525-25.52%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

OpenDelta GMCI30 (OG30) යනු කුමක්ද

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

OpenDelta GMCI30 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ OpenDelta GMCI30 (OG30) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ OpenDelta GMCI30 (OG30) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? OpenDelta GMCI30 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් OpenDelta GMCI30 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OpenDelta GMCI30 (OG30) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OpenDelta GMCI30OG30 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OG30 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OpenDelta GMCI30 (OG30) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

OpenDelta GMCI30 (OG30) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OG30 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.175201 USD වේ.
OG30 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OG30 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.175201 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
OpenDelta GMCI30 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OG30 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 164.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OG30 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OG30 හි සංසරණ සැපයුම 940.00K USD වේ.
OG30 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.258621 USD ක ATH මිලක් OG30 අත්කර ගති.
OG30 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.133385 USD ක ATL මිලක් OG30 අත්කර ගති.
OG30 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OG30 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී OG30 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OG30 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OG30 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
OpenDelta GMCI30 (OG30) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

