OpenDelta GMCI30 මිල (OG30)
-0.01%
+0.50%
-11.33%
-11.33%
OpenDelta GMCI30 (OG30) තත්ය කාලීන මිල $0.175201. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.17431 ක අවම අගයක් සහ $ 0.176386 ක උපරිම අගයක් අතර OG30 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OG30හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.258621 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.133385 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OG30 පසුගිය පැය තුල, -0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
OpenDelta GMCI30 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 164.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 940.00K සමඟින් OG30 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 939999.997995218 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 164.69K කි.
අද දිනය තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00086488 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0447155525 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, OpenDelta GMCI30හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00086488
|+0.50%
|දින 30 යි
|$ -0.0447155525
|-25.52%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.
The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.
OpenDelta GMCI30OG30 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OG30 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
