සජීවී Onchain Yield Coin සඳහා අද මිල 1.044 USD කි. ONYC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ONYC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ONYC ගැන වැඩි විස්තර

ONYC මිල තොරතුරු

ONYC යනු කුමක්ද

ONYC ධවල පත්‍රිකාව

ONYC නිල වෙබ් අඩවිය

ONYC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ONYC මිල පුරෝකථනය

Onchain Yield Coin ලාංඡනය

Onchain Yield Coin මිල (ONYC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ONYC සිට USD සජීවී මිල:

$1.044
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:34 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.043
පැය 24 පහළ
$ 1.046
24H ඉහළ

$ 1.043
$ 1.046
$ 1.053
$ 1.005
+0.04%

-0.08%

+0.21%

+0.21%

Onchain Yield Coin (ONYC) තත්‍ය කාලීන මිල $1.044. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.043 ක අවම අගයක් සහ $ 1.046 ක උපරිම අගයක් අතර ONYC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ONYCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.053 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.005 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ONYC පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, -0.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Onchain Yield Coin (ONYC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 104.43M
--
$ 104.43M
100.00M
99,999,997.06960604
Onchain Yield Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 104.43M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් ONYC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999997.06960604 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 104.43M කි.

Onchain Yield Coin (ONYC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00086410191641 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0100139436 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0168855516 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.025310502078933 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00086410191641-0.08%
දින 30 යි$ +0.0100139436+0.96%
දින 60 යි$ +0.0168855516+1.62%
දින 90 යි$ +0.025310502078933+2.48%

Onchain Yield Coin (ONYC) යනු කුමක්ද

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Onchain Yield Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Onchain Yield Coin (ONYC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Onchain Yield Coin (ONYC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Onchain Yield Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Onchain Yield Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ONYC දේශීය මුදල් වෙත

Onchain Yield Coin (ONYC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Onchain Yield CoinONYC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ONYC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Onchain Yield Coin (ONYC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Onchain Yield Coin (ONYC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ONYC හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.044 USD වේ.
ONYC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ONYC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.044 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Onchain Yield Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ONYC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 104.43M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ONYC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ONYC හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
ONYC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.053 USD ක ATH මිලක් ONYC අත්කර ගති.
ONYC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.005 USD ක ATL මිලක් ONYC අත්කර ගති.
ONYC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ONYC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ONYC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ONYC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ONYC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:34 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

