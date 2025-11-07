Onchain Yield Coin මිල (ONYC)
+0.04%
-0.08%
+0.21%
+0.21%
Onchain Yield Coin (ONYC) තත්ය කාලීන මිල $1.044. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.043 ක අවම අගයක් සහ $ 1.046 ක උපරිම අගයක් අතර ONYC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ONYCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.053 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.005 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ONYC පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, -0.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Onchain Yield Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 104.43M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් ONYC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999997.06960604 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 104.43M කි.
අද දිනය තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00086410191641 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0100139436 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0168855516 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Onchain Yield Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.025310502078933 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00086410191641
|-0.08%
|දින 30 යි
|$ +0.0100139436
|+0.96%
|දින 60 යි
|$ +0.0168855516
|+1.62%
|දින 90 යි
|$ +0.025310502078933
|+2.48%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
