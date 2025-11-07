හුවමාරුවDEX+
සජීවී OKX Mascot සඳහා අද මිල 0 USD කි. WALLY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WALLY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WALLY ගැන වැඩි විස්තර

WALLY මිල තොරතුරු

WALLY යනු කුමක්ද

WALLY නිල වෙබ් අඩවිය

WALLY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WALLY මිල පුරෝකථනය

OKX Mascot ලාංඡනය

OKX Mascot මිල (WALLY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WALLY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
OKX Mascot (WALLY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:50:29 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-0.65%

-18.88%

-18.88%

OKX Mascot (WALLY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර WALLY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WALLYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00780088 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WALLY පසුගිය පැය තුල, +0.23% කින්, පැය 24 තුල, -0.65% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

OKX Mascot (WALLY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

--
----

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

OKX Mascot හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.97M සමඟින් WALLY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999970448.449221 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.00K කි.

OKX Mascot (WALLY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, OKX Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, OKX Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, OKX Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, OKX Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.65%
දින 30 යි$ 0-30.70%
දින 60 යි$ 0-95.32%
දින 90 යි$ 0--

OKX Mascot (WALLY) යනු කුමක්ද

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

OKX Mascot (WALLY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

OKX Mascot මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ OKX Mascot (WALLY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ OKX Mascot (WALLY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? OKX Mascot සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් OKX Mascot මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WALLY දේශීය මුදල් වෙත

OKX Mascot (WALLY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OKX MascotWALLY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WALLY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OKX Mascot (WALLY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

OKX Mascot (WALLY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WALLY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
WALLY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WALLY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
OKX Mascot හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WALLY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.00K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WALLY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WALLY හි සංසරණ සැපයුම 999.97M USD වේ.
WALLY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00780088 USD ක ATH මිලක් WALLY අත්කර ගති.
WALLY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් WALLY අත්කර ගති.
WALLY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WALLY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WALLY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WALLY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WALLY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:50:29 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

