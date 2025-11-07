Official PPshow මිල (PP)
Official PPshow (PP) තත්ය කාලීන මිල $0.00358272. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00312472 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0038658 ක උපරිම අගයක් අතර PP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00395351 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00122364 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PP පසුගිය පැය තුල, +0.95% කින්, පැය 24 තුල, -6.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +17.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Official PPshow හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.80M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 501.97M සමඟින් PP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 801969563.568478 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.87M කි.
අද දිනය තුළ, Official PPshowහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000233451230426514 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Official PPshowහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0025105924 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Official PPshowහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0008679078 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Official PPshowහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000233451230426514
|-6.11%
|දින 30 යි
|$ +0.0025105924
|+70.08%
|දින 60 යි
|$ +0.0008679078
|+24.22%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.
This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.
Official PPshowPP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
