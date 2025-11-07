Odin Liquidity Network මිල (ODIN)
+0.02%
-2.64%
-21.17%
-21.17%
Odin Liquidity Network (ODIN) තත්ය කාලීන මිල $0.00438419. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00432725 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00451062 ක උපරිම අගයක් අතර ODIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ODINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.129051 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00326052 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ODIN පසුගිය පැය තුල, +0.02% කින්, පැය 24 තුල, -2.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Odin Liquidity Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 822.20K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 187.41M සමඟින් ODIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 187407814.7566593 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 822.20K කි.
අද දිනය තුළ, Odin Liquidity Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000119272010942074 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Odin Liquidity Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0011832249 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Odin Liquidity Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016611954 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Odin Liquidity Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003506153644247136 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000119272010942074
|-2.64%
|දින 30 යි
|$ -0.0011832249
|-26.98%
|දින 60 යි
|$ -0.0016611954
|-37.89%
|දින 90 යි
|$ -0.003506153644247136
|-44.43%
The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.
These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.
The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.
