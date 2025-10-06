සජීවී Nummus Aeternitas සඳහා අද මිල 0.01101436 USD කි. NUMMUS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NUMMUS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Nummus Aeternitas සඳහා අද මිල 0.01101436 USD කි. NUMMUS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NUMMUS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Nummus Aeternitas මිල (NUMMUS)

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Nummus Aeternitas (NUMMUS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:16 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01155622
-16.04%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01101436. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01096602 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01155622 ක උපරිම අගයක් අතර NUMMUS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NUMMUSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.169721 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00785804 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NUMMUS පසුගිය පැය තුල, -0.15% කින්, පැය 24 තුල, -3.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) වෙළඳපල තොරතුරු

Nummus Aeternitas හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් NUMMUS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.10M කි.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00037252869091024 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0019740365 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0080011273 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.08290726797143444 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00037252869091024-3.27%
දින 30 යි$ -0.0019740365-17.92%
දින 60 යි$ -0.0080011273-72.64%
දින 90 යි$ -0.08290726797143444-88.27%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) යනු කුමක්ද

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) සම්පත්

Nummus Aeternitas මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nummus Aeternitas (NUMMUS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nummus Aeternitas (NUMMUS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nummus Aeternitas සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nummus Aeternitas මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NUMMUS දේශීය මුදල් වෙත

Nummus Aeternitas (NUMMUS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Nummus AeternitasNUMMUS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NUMMUS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nummus Aeternitas (NUMMUS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nummus Aeternitas (NUMMUS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NUMMUS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01101436 USD වේ.
NUMMUS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NUMMUS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01101436 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nummus Aeternitas හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NUMMUS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.10M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NUMMUS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NUMMUS හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
NUMMUS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.169721 USD ක ATH මිලක් NUMMUS අත්කර ගති.
NUMMUS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00785804 USD ක ATL මිලක් NUMMUS අත්කර ගති.
NUMMUS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NUMMUS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NUMMUS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NUMMUS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NUMMUS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:16 (UTC+8)

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.