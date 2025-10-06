Nummus Aeternitas මිල (NUMMUS)
-0.15%
-3.27%
-16.04%
-16.04%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) තත්ය කාලීන මිල $0.01101436. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01096602 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01155622 ක උපරිම අගයක් අතර NUMMUS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NUMMUSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.169721 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00785804 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NUMMUS පසුගිය පැය තුල, -0.15% කින්, පැය 24 තුල, -3.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Nummus Aeternitas හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් NUMMUS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.10M කි.
අද දිනය තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00037252869091024 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0019740365 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0080011273 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nummus Aeternitasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.08290726797143444 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00037252869091024
|-3.27%
|දින 30 යි
|$ -0.0019740365
|-17.92%
|දින 60 යි
|$ -0.0080011273
|-72.64%
|දින 90 යි
|$ -0.08290726797143444
|-88.27%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
