සජීවී Nuff Respect සඳහා අද මිල 0 USD කි. NUFR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NUFR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NUFR ගැන වැඩි විස්තර

NUFR මිල තොරතුරු

NUFR යනු කුමක්ද

NUFR නිල වෙබ් අඩවිය

NUFR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NUFR මිල පුරෝකථනය

Nuff Respect ලාංඡනය

Nuff Respect මිල (NUFR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NUFR සිට USD සජීවී මිල:

$0.0002567
$0.0002567$0.0002567
+0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Nuff Respect (NUFR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:49 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+0.56%

-15.91%

-15.91%

Nuff Respect (NUFR) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර NUFR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NUFRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NUFR පසුගිය පැය තුල, -0.28% කින්, පැය 24 තුල, +0.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nuff Respect (NUFR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 205.35K
$ 205.35K$ 205.35K

--
----

$ 256.70K
$ 256.70K$ 256.70K

799.97M
799.97M 799.97M

999,966,579.9507906
999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Nuff Respect හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 205.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 799.97M සමඟින් NUFR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999966579.9507906 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 256.70K කි.

Nuff Respect (NUFR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Nuff Respectහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nuff Respectහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nuff Respectහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nuff Respectහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.56%
දින 30 යි$ 0-19.19%
දින 60 යි$ 0+66.35%
දින 90 යි$ 0--

Nuff Respect (NUFR) යනු කුමක්ද

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

නිල වෙබ් අඩවිය

Nuff Respect මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nuff Respect (NUFR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nuff Respect (NUFR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nuff Respect සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nuff Respect මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NUFR දේශීය මුදල් වෙත

Nuff Respect (NUFR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Nuff RespectNUFR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NUFR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nuff Respect (NUFR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nuff Respect (NUFR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NUFR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
NUFR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NUFR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nuff Respect හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NUFR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 205.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NUFR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NUFR හි සංසරණ සැපයුම 799.97M USD වේ.
NUFR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් NUFR අත්කර ගති.
NUFR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් NUFR අත්කර ගති.
NUFR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NUFR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NUFR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NUFR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NUFR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:49 (UTC+8)

