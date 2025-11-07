හුවමාරුවDEX+
සජීවී Nosey සඳහා අද මිල 0.00002904 USD කි. NOSEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NOSEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Nosey සඳහා අද මිල 0.00002904 USD කි. NOSEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NOSEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NOSEY ගැන වැඩි විස්තර

NOSEY මිල තොරතුරු

NOSEY යනු කුමක්ද

NOSEY නිල වෙබ් අඩවිය

NOSEY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NOSEY මිල පුරෝකථනය

Nosey ලාංඡනය

Nosey මිල (NOSEY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NOSEY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Nosey (NOSEY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:49:33 (UTC+8)

Nosey (NOSEY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00002902
$ 0.00002902$ 0.00002902
පැය 24 පහළ
$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308
24H ඉහළ

$ 0.00002902
$ 0.00002902$ 0.00002902

$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308

$ 0.0012941
$ 0.0012941$ 0.0012941

$ 0.00001884
$ 0.00001884$ 0.00001884

-0.31%

-4.87%

-16.05%

-16.05%

Nosey (NOSEY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002904. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002902 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000308 ක උපරිම අගයක් අතර NOSEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NOSEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0012941 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001884 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NOSEY පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, -4.87% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nosey (NOSEY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 29.01K
$ 29.01K$ 29.01K

--
----

$ 29.01K
$ 29.01K$ 29.01K

998.94M
998.94M 998.94M

998,939,581.372445
998,939,581.372445 998,939,581.372445

Nosey හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.01K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.94M සමඟින් NOSEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998939581.372445 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.01K කි.

Nosey (NOSEY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Noseyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Noseyහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000029654 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Noseyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000164279 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Noseyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.87%
දින 30 යි$ +0.0000029654+10.21%
දින 60 යි$ -0.0000164279-56.57%
දින 90 යි$ 0--

Nosey (NOSEY) යනු කුමක්ද

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Nosey (NOSEY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Nosey මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nosey (NOSEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nosey (NOSEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nosey සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nosey මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NOSEY දේශීය මුදල් වෙත

Nosey (NOSEY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NoseyNOSEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NOSEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nosey (NOSEY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nosey (NOSEY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NOSEY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002904 USD වේ.
NOSEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NOSEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002904 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nosey හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NOSEY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 29.01K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NOSEY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NOSEY හි සංසරණ සැපයුම 998.94M USD වේ.
NOSEY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0012941 USD ක ATH මිලක් NOSEY අත්කර ගති.
NOSEY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001884 USD ක ATL මිලක් NOSEY අත්කර ගති.
NOSEY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NOSEY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NOSEY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NOSEY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NOSEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:49:33 (UTC+8)

Nosey (NOSEY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

