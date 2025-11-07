හුවමාරුවDEX+
සජීවී Norexa සඳහා අද මිල 0.00192109 USD කි. NRX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NRX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NRX ගැන වැඩි විස්තර

NRX මිල තොරතුරු

NRX යනු කුමක්ද

NRX ධවල පත්‍රිකාව

NRX නිල වෙබ් අඩවිය

NRX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NRX මිල පුරෝකථනය

Norexa ලාංඡනය

Norexa මිල (NRX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NRX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00191904
$0.00191904$0.00191904
-7.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Norexa (NRX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:42 (UTC+8)

Norexa (NRX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00192169
$ 0.00192169$ 0.00192169
පැය 24 පහළ
$ 0.00208567
$ 0.00208567$ 0.00208567
24H ඉහළ

$ 0.00192169
$ 0.00192169$ 0.00192169

$ 0.00208567
$ 0.00208567$ 0.00208567

$ 0.01244581
$ 0.01244581$ 0.01244581

$ 0.00096497
$ 0.00096497$ 0.00096497

-0.56%

-7.31%

-18.33%

-18.33%

Norexa (NRX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00192109. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00192169 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00208567 ක උපරිම අගයක් අතර NRX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NRXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01244581 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00096497 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NRX පසුගිය පැය තුල, -0.56% කින්, පැය 24 තුල, -7.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Norexa (NRX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 192.21K
$ 192.21K$ 192.21K

--
----

$ 192.21K
$ 192.21K$ 192.21K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Norexa හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 192.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් NRX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 192.21K කි.

Norexa (NRX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Norexaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000151651909104976 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Norexaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0011880837 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Norexaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013767785 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Norexaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.009665239428873297 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000151651909104976-7.31%
දින 30 යි$ -0.0011880837-61.84%
දින 60 යි$ -0.0013767785-71.66%
දින 90 යි$ -0.009665239428873297-83.41%

Norexa (NRX) යනු කුමක්ද

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Norexa මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Norexa (NRX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Norexa (NRX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Norexa සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Norexa මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NRX දේශීය මුදල් වෙත

Norexa (NRX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NorexaNRX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NRX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Norexa (NRX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Norexa (NRX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NRX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00192109 USD වේ.
NRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00192109 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Norexa හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NRX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 192.21K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NRX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NRX හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
NRX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01244581 USD ක ATH මිලක් NRX අත්කර ගති.
NRX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00096497 USD ක ATL මිලක් NRX අත්කර ගති.
NRX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NRX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NRX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NRX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NRX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:42 (UTC+8)

Norexa (NRX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,238.03
$3,322.24
$1.1154
$156.06
$1.0004
$101,238.03
$3,322.24
$156.06
$2.2100
$963.08
$0.00000000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$4.887
$0.007738
$0.00002718
$13.8102
$0.0908
