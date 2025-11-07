NOI Token මිල (NOI)
--
--
0.00%
0.00%
NOI Token (NOI) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර NOI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NOIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00104937 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NOI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
NOI Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.54K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 380.12M සමඟින් NOI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 380124553.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.54K කි.
අද දිනය තුළ, NOI Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, NOI Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, NOI Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, NOI Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|0.00%
|දින 60 යි
|$ 0
|0.00%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to
NOI TokenNOI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NOI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ.
