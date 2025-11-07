හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ninjas in Pyjamas සඳහා අද මිල 0.1202 USD කි. DOJO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DOJO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DOJO ගැන වැඩි විස්තර

DOJO මිල තොරතුරු

DOJO යනු කුමක්ද

DOJO නිල වෙබ් අඩවිය

DOJO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DOJO මිල පුරෝකථනය

Ninjas in Pyjamas ලාංඡනය

Ninjas in Pyjamas මිල (DOJO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DOJO සිට USD සජීවී මිල:

$0.1202
-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Ninjas in Pyjamas (DOJO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:28 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.116229
පැය 24 පහළ
$ 0.126438
24H ඉහළ

$ 0.116229
$ 0.126438
$ 1.56
$ 0.116229
-0.21%

-1.11%

-30.55%

-30.55%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.1202. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.116229 ක අවම අගයක් සහ $ 0.126438 ක උපරිම අගයක් අතර DOJO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOJOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.56 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.116229 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOJO පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, -1.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 65.97K
--
$ 600.66K
549.14K
5,000,000.0
Ninjas in Pyjamas හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 65.97K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 549.14K සමඟින් DOJO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 600.66K කි.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ninjas in Pyjamasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013513616931432 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ninjas in Pyjamasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0893890979 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ninjas in Pyjamasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1036464887 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ninjas in Pyjamasහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.8279523548300127 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0013513616931432-1.11%
දින 30 යි$ -0.0893890979-74.36%
දින 60 යි$ -0.1036464887-86.22%
දින 90 යි$ -0.8279523548300127-87.32%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) යනු කුමක්ද

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ninjas in Pyjamas මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ninjas in Pyjamas (DOJO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ninjas in Pyjamas (DOJO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ninjas in Pyjamas සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ninjas in Pyjamas මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DOJO දේශීය මුදල් වෙත

Ninjas in Pyjamas (DOJO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ninjas in PyjamasDOJO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOJO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ninjas in Pyjamas (DOJO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ninjas in Pyjamas (DOJO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DOJO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1202 USD වේ.
DOJO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DOJO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1202 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ninjas in Pyjamas හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DOJO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 65.97K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DOJO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DOJO හි සංසරණ සැපයුම 549.14K USD වේ.
DOJO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.56 USD ක ATH මිලක් DOJO අත්කර ගති.
DOJO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.116229 USD ක ATL මිලක් DOJO අත්කර ගති.
DOJO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DOJO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DOJO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DOJO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DOJO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:09:28 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

