සජීවී Nikepig සඳහා අද මිල 0.00129911 USD කි. NIKEPIG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NIKEPIG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Nikepig සඳහා අද මිල 0.00129911 USD කි. NIKEPIG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NIKEPIG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Nikepig ලාංඡනය

Nikepig මිල (NIKEPIG)

1 NIKEPIG සිට USD සජීවී මිල:

$0.0012948
$0.0012948$0.0012948
+3.80%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
Nikepig (NIKEPIG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:04:17 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193
පැය 24 පහළ
$ 0.00129838
$ 0.00129838$ 0.00129838
24H ඉහළ

$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193

$ 0.00129838
$ 0.00129838$ 0.00129838

$ 0.01797996
$ 0.01797996$ 0.01797996

$ 0.00117187
$ 0.00117187$ 0.00117187

+0.59%

+4.23%

-22.42%

-22.42%

Nikepig (NIKEPIG) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00129911. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00123193 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00129838 ක උපරිම අගයක් අතර NIKEPIG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NIKEPIGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01797996 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00117187 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NIKEPIG පසුගිය පැය තුල, +0.59% කින්, පැය 24 තුල, +4.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nikepig (NIKEPIG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

899.72M
899.72M 899.72M

899,717,800.0
899,717,800.0 899,717,800.0

Nikepig හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.16M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 899.72M සමඟින් NIKEPIG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 899717800.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.16M කි.

Nikepig (NIKEPIG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004199431 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005121337 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000850553322299665 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+4.23%
දින 30 යි$ -0.0004199431-32.32%
දින 60 යි$ -0.0005121337-39.42%
දින 90 යි$ -0.000850553322299665-39.56%

Nikepig (NIKEPIG) යනු කුමක්ද

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Nikepig මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nikepig (NIKEPIG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nikepig (NIKEPIG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nikepig සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nikepig මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NIKEPIG දේශීය මුදල් වෙත

Nikepig (NIKEPIG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NikepigNIKEPIG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NIKEPIG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nikepig (NIKEPIG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nikepig (NIKEPIG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NIKEPIG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00129911 USD වේ.
NIKEPIG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NIKEPIG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00129911 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nikepig හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NIKEPIG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.16M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NIKEPIG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NIKEPIG හි සංසරණ සැපයුම 899.72M USD වේ.
NIKEPIG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01797996 USD ක ATH මිලක් NIKEPIG අත්කර ගති.
NIKEPIG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00117187 USD ක ATL මිලක් NIKEPIG අත්කර ගති.
NIKEPIG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NIKEPIG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NIKEPIG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NIKEPIG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NIKEPIG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

