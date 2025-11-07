Nikepig මිල (NIKEPIG)
Nikepig (NIKEPIG) තත්ය කාලීන මිල $0.00129911. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00123193 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00129838 ක උපරිම අගයක් අතර NIKEPIG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NIKEPIGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01797996 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00117187 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NIKEPIG පසුගිය පැය තුල, +0.59% කින්, පැය 24 තුල, +4.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Nikepig හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.16M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 899.72M සමඟින් NIKEPIG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 899717800.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.16M කි.
අද දිනය තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004199431 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005121337 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nikepigහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000850553322299665 විය.
NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.
This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.
As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.
NikepigNIKEPIG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
