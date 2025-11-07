හුවමාරුවDEX+
සජීවී NianNian සඳහා අද මිල 0.0019307 USD කි. NIANNIAN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NIANNIAN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NIANNIAN ගැන වැඩි විස්තර

NIANNIAN මිල තොරතුරු

NIANNIAN යනු කුමක්ද

NIANNIAN නිල වෙබ් අඩවිය

NIANNIAN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NIANNIAN මිල පුරෝකථනය

NianNian ලාංඡනය

NianNian මිල (NIANNIAN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NIANNIAN සිට USD සජීවී මිල:

$0.0019307
$0.0019307
-8.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
NianNian (NIANNIAN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:04:11 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00173917
$ 0.00173917
පැය 24 පහළ
$ 0.0021233
$ 0.0021233
24H ඉහළ

$ 0.00173917
$ 0.00173917

$ 0.0021233
$ 0.0021233

$ 0.00997572
$ 0.00997572

$ 0
$ 0

-0.19%

-8.69%

-15.02%

-15.02%

NianNian (NIANNIAN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0019307. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00173917 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0021233 ක උපරිම අගයක් අතර NIANNIAN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NIANNIANහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00997572 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NIANNIAN පසුගිය පැය තුල, -0.19% කින්, පැය 24 තුල, -8.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NianNian (NIANNIAN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.81M
$ 1.81M

--
--

$ 1.81M
$ 1.81M

936.35M
936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156

NianNian හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.81M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 936.35M සමඟින් NIANNIAN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 936350885.646156 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.81M කි.

NianNian (NIANNIAN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000183745429745141 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010126556 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003165322 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0007061547918012025 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000183745429745141-8.69%
දින 30 යි$ -0.0010126556-52.45%
දින 60 යි$ -0.0003165322-16.39%
දින 90 යි$ +0.0007061547918012025+57.67%

NianNian (NIANNIAN) යනු කුමක්ද

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

NianNian (NIANNIAN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

NianNian මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NianNian (NIANNIAN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NianNian (NIANNIAN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NianNian සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NianNian මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NIANNIAN දේශීය මුදල් වෙත

NianNian (NIANNIAN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NianNianNIANNIAN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NIANNIAN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NianNian (NIANNIAN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NianNian (NIANNIAN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NIANNIAN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0019307 USD වේ.
NIANNIAN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NIANNIAN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0019307 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NianNian හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NIANNIAN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.81M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NIANNIAN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NIANNIAN හි සංසරණ සැපයුම 936.35M USD වේ.
NIANNIAN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00997572 USD ක ATH මිලක් NIANNIAN අත්කර ගති.
NIANNIAN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් NIANNIAN අත්කර ගති.
NIANNIAN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NIANNIAN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NIANNIAN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NIANNIAN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NIANNIAN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:04:11 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,920.52

$3,354.71

$1.1928

$157.87

$1.0003

$101,920.52

$3,354.71

$157.87

$2.2328

$969.27

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.507

$0.007856

$0.00002442

$13.7590

$0.0981

