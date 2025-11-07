NianNian මිල (NIANNIAN)
-0.19%
-8.69%
-15.02%
-15.02%
NianNian (NIANNIAN) තත්ය කාලීන මිල $0.0019307. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00173917 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0021233 ක උපරිම අගයක් අතර NIANNIAN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NIANNIANහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00997572 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NIANNIAN පසුගිය පැය තුල, -0.19% කින්, පැය 24 තුල, -8.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
NianNian හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.81M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 936.35M සමඟින් NIANNIAN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 936350885.646156 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.81M කි.
අද දිනය තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000183745429745141 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010126556 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003165322 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, NianNianහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0007061547918012025 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000183745429745141
|-8.69%
|දින 30 යි
|$ -0.0010126556
|-52.45%
|දින 60 යි
|$ -0.0003165322
|-16.39%
|දින 90 යි
|$ +0.0007061547918012025
|+57.67%
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
NianNianNIANNIAN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NIANNIAN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
