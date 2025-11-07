New York මිල (NYC)
--
--
0.00%
0.00%
New York (NYC) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර NYC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NYCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NYC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
New York හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.39K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.22M සමඟින් NYC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999216736.783062 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.39K කි.
අද දිනය තුළ, New Yorkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, New Yorkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, New Yorkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, New Yorkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-22.34%
|දින 60 යි
|$ 0
|-12.72%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.
Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.
Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.
New YorkNYC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NYC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
