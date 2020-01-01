Nest BTC Vault (NBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Nest BTC Vault (NBTC) තොරතුරු
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.
Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.
nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin.
Nest BTC Vault (NBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Nest BTC Vault (NBTC) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Nest BTC Vault (NBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Nest BTC VaultNBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම NBTC ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු NBTC ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට NBTC ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, NBTC ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
NBTC මිල පුරෝකථනය
NBTC කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ NBTC මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.