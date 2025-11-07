හුවමාරුවDEX+
සජීවී Neonet AI සඳහා අද මිල 0 USD කි. NEONET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NEONET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Neonet AI සඳහා අද මිල 0 USD කි. NEONET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NEONET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NEONET ගැන වැඩි විස්තර

NEONET මිල තොරතුරු

NEONET යනු කුමක්ද

NEONET නිල වෙබ් අඩවිය

NEONET ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NEONET මිල පුරෝකථනය

Neonet AI ලාංඡනය

Neonet AI මිල (NEONET)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 NEONET සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
USD
Neonet AI (NEONET) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:48:44 (UTC+8)

Neonet AI (NEONET) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153661
$ 0.00153661$ 0.00153661

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-27.54%

-27.54%

Neonet AI (NEONET) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර NEONET වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NEONETහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00153661 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NEONET පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.54% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Neonet AI (NEONET) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

--
----

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Neonet AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.17K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් NEONET හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.17K කි.

Neonet AI (NEONET) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Neonet AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Neonet AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Neonet AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Neonet AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-65.15%
දින 60 යි$ 0-81.05%
දින 90 යි$ 0--

Neonet AI (NEONET) යනු කුමක්ද

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Neonet AI (NEONET) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Neonet AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Neonet AI (NEONET) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Neonet AI (NEONET) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Neonet AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Neonet AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NEONET දේශීය මුදල් වෙත

Neonet AI (NEONET) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Neonet AINEONET හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NEONET ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Neonet AI (NEONET) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Neonet AI (NEONET) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NEONET හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
NEONET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NEONET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Neonet AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NEONET සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.17K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NEONET හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NEONET හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
NEONET හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00153661 USD ක ATH මිලක් NEONET අත්කර ගති.
NEONET හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් NEONET අත්කර ගති.
NEONET හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NEONET සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී NEONET වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NEONET මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NEONET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:48:44 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

