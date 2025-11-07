NEMA මිල (NEMA)
+5.23%
+5.61%
+0.35%
+0.35%
NEMA (NEMA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර NEMA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NEMAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00195976 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NEMA පසුගිය පැය තුල, +5.23% කින්, පැය 24 තුල, +5.61% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
NEMA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 286.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 942.09M සමඟින් NEMA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 992549780.223086 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 301.41K කි.
අද දිනය තුළ, NEMAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, NEMAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, NEMAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, NEMAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+5.61%
|දින 30 යි
|$ 0
|+48.66%
|දින 60 යි
|$ 0
|-40.49%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.
NEMANEMA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NEMA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
