සජීවී Naked Crab Man සඳහා අද මිල 0.00001032 USD කි. CRABFURIE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRABFURIE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Naked Crab Man සඳහා අද මිල 0.00001032 USD කි. CRABFURIE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRABFURIE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRABFURIE ගැන වැඩි විස්තර

CRABFURIE මිල තොරතුරු

CRABFURIE යනු කුමක්ද

CRABFURIE නිල වෙබ් අඩවිය

CRABFURIE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRABFURIE මිල පුරෝකථනය

Naked Crab Man ලාංඡනය

Naked Crab Man මිල (CRABFURIE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CRABFURIE සිට USD සජීවී මිල:

-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Naked Crab Man (CRABFURIE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:51:01 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001002
පැය 24 පහළ
$ 0.00001052
24H ඉහළ

$ 0.00001002
$ 0.00001052
$ 0.00035536
$ 0.00000966
0.00%

-1.13%

-16.92%

-16.92%

Naked Crab Man (CRABFURIE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001032. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001002 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001052 ක උපරිම අගයක් අතර CRABFURIE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRABFURIEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00035536 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000966 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRABFURIE පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -1.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.92% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Naked Crab Man (CRABFURIE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.31K
$ 10.31K
999.45M
999,448,518.907482
Naked Crab Man හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.31K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.45M සමඟින් CRABFURIE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999448518.907482 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.31K කි.

Naked Crab Man (CRABFURIE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Naked Crab Manහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Naked Crab Manහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000068555 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Naked Crab Manහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Naked Crab Manහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.13%
දින 30 යි$ -0.0000068555-66.43%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Naked Crab Man (CRABFURIE) යනු කුමක්ද

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Naked Crab Man (CRABFURIE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Naked Crab Man මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Naked Crab Man (CRABFURIE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Naked Crab Man (CRABFURIE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Naked Crab Man සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Naked Crab Man මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CRABFURIE දේශීය මුදල් වෙත

Naked Crab Man (CRABFURIE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Naked Crab ManCRABFURIE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRABFURIE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Naked Crab Man (CRABFURIE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Naked Crab Man (CRABFURIE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRABFURIE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001032 USD වේ.
CRABFURIE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRABFURIE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001032 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Naked Crab Man හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRABFURIE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.31K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRABFURIE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRABFURIE හි සංසරණ සැපයුම 999.45M USD වේ.
CRABFURIE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00035536 USD ක ATH මිලක් CRABFURIE අත්කර ගති.
CRABFURIE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000966 USD ක ATL මිලක් CRABFURIE අත්කර ගති.
CRABFURIE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRABFURIE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRABFURIE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRABFURIE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRABFURIE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Naked Crab Man (CRABFURIE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

