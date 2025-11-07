හුවමාරුවDEX+
සජීවී MUTE SWAP by Virtuals සඳහා අද මිල 0.01527447 USD කි. MUTE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MUTE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MUTE ගැන වැඩි විස්තර

MUTE මිල තොරතුරු

MUTE යනු කුමක්ද

MUTE නිල වෙබ් අඩවිය

MUTE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MUTE මිල පුරෝකථනය

MUTE SWAP by Virtuals ලාංඡනය

MUTE SWAP by Virtuals මිල (MUTE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MUTE සිට USD සජීවී මිල:

$0.01527447
$0.01527447
+30.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:08:43 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01085309
$ 0.01085309
පැය 24 පහළ
$ 0.01597598
$ 0.01597598
24H ඉහළ

$ 0.01085309
$ 0.01085309

$ 0.01597598
$ 0.01597598

$ 0.02159579
$ 0.02159579

$ 0
$ 0

-1.72%

+30.69%

-22.77%

-22.77%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01527447. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01085309 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01597598 ක උපරිම අගයක් අතර MUTE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MUTEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02159579 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MUTE පසුගිය පැය තුල, -1.72% කින්, පැය 24 තුල, +30.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.10M
$ 6.10M

--
--

$ 15.24M
$ 15.24M

400.00M
400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

MUTE SWAP by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 400.00M සමඟින් MUTE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.24M කි.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, MUTE SWAP by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00358661 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MUTE SWAP by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.1544776787 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MUTE SWAP by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0399253903 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MUTE SWAP by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00358661+30.69%
දින 30 යි$ +0.1544776787+1,011.35%
දින 60 යි$ +0.0399253903+261.39%
දින 90 යි$ 0--

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

MUTE SWAP by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MUTE SWAP by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MUTE SWAP by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MUTE දේශීය මුදල් වෙත

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MUTE SWAP by VirtualsMUTE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MUTE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MUTE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01527447 USD වේ.
MUTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MUTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01527447 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MUTE SWAP by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MUTE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.10M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MUTE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MUTE හි සංසරණ සැපයුම 400.00M USD වේ.
MUTE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02159579 USD ක ATH මිලක් MUTE අත්කර ගති.
MUTE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MUTE අත්කර ගති.
MUTE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MUTE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MUTE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MUTE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MUTE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:08:43 (UTC+8)

$101,277.31

$3,324.78

$1.1203

$156.35

$1.0004

$101,277.31

$3,324.78

$156.35

$2.2112

$963.89

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.920

$0.007802

$0.00002672

$14.0200

$0.0909

