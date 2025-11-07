Music by Virtuals මිල (MUSIC)
+12.45%
+61.24%
+37.64%
+37.64%
Music by Virtuals (MUSIC) තත්ය කාලීන මිල $0.00175087. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00108585 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0018057 ක උපරිම අගයක් අතර MUSIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MUSICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04681096 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MUSIC පසුගිය පැය තුල, +12.45% කින්, පැය 24 තුල, +61.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +37.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Music by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.75M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.59M සමඟින් MUSIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997589005.9044687 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.75M කි.
අද දිනය තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00066502 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0014755898 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0007224623 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000229423828876046 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00066502
|+61.24%
|දින 30 යි
|$ +0.0014755898
|+84.28%
|දින 60 යි
|$ +0.0007224623
|+41.26%
|දින 90 යි
|$ +0.000229423828876046
|+15.08%
MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
