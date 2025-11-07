හුවමාරුවDEX+
සජීවී Music by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00175087 USD කි. MUSIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MUSIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MUSIC ගැන වැඩි විස්තර

MUSIC මිල තොරතුරු

MUSIC යනු කුමක්ද

MUSIC නිල වෙබ් අඩවිය

MUSIC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MUSIC මිල පුරෝකථනය

Music by Virtuals ලාංඡනය

Music by Virtuals මිල (MUSIC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MUSIC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00175087
$0.00175087$0.00175087
+61.20%1D
mexc

USD
Music by Virtuals (MUSIC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:40:54 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00108585
$ 0.00108585$ 0.00108585
පැය 24 පහළ
$ 0.0018057
$ 0.0018057$ 0.0018057
24H ඉහළ

$ 0.00108585
$ 0.00108585$ 0.00108585

$ 0.0018057
$ 0.0018057$ 0.0018057

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0
$ 0$ 0

+12.45%

+61.24%

+37.64%

+37.64%

Music by Virtuals (MUSIC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00175087. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00108585 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0018057 ක උපරිම අගයක් අතර MUSIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MUSICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04681096 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MUSIC පසුගිය පැය තුල, +12.45% කින්, පැය 24 තුල, +61.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +37.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Music by Virtuals (MUSIC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Music by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.75M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.59M සමඟින් MUSIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997589005.9044687 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.75M කි.

Music by Virtuals (MUSIC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00066502 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0014755898 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0007224623 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Music by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000229423828876046 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00066502+61.24%
දින 30 යි$ +0.0014755898+84.28%
දින 60 යි$ +0.0007224623+41.26%
දින 90 යි$ +0.000229423828876046+15.08%

Music by Virtuals (MUSIC) යනු කුමක්ද

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Music by Virtuals (MUSIC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Music by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Music by Virtuals (MUSIC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Music by Virtuals (MUSIC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Music by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Music by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MUSIC දේශීය මුදල් වෙත

Music by Virtuals (MUSIC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Music by VirtualsMUSIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MUSIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Music by Virtuals (MUSIC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Music by Virtuals (MUSIC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MUSIC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00175087 USD වේ.
MUSIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MUSIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00175087 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Music by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MUSIC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.75M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MUSIC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MUSIC හි සංසරණ සැපයුම 997.59M USD වේ.
MUSIC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04681096 USD ක ATH මිලක් MUSIC අත්කර ගති.
MUSIC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් MUSIC අත්කර ගති.
MUSIC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MUSIC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MUSIC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MUSIC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MUSIC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:40:54 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

