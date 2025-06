MUMUBIT TOKEN (MCTP) යනු කුමක්ද

Mumubit is an innovative multi-chain IDO platform, supporting third-party projects and building its own ecosystem, including mini Telegram games. Founded in 2021 in Toronto, it offers tools for blockchain projects, such as a fundraising platform, a user growth platform, and a Node Builder System. At its core is the MCTP token, powering transactions, rewards, and governance. Mumubit’s Node Builder System includes Validator, Influencer, and Contributor nodes, each with specific roles. Upcoming projects include a decentralized exchange (DEX) and games that integrate MCTP for immersive play and ecosystem engagement.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!