සජීවී Mozaic සඳහා අද මිල 0.00020973 USD කි. MOZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MOZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MOZ ගැන වැඩි විස්තර

MOZ මිල තොරතුරු

MOZ යනු කුමක්ද

MOZ ධවල පත්‍රිකාව

MOZ නිල වෙබ් අඩවිය

MOZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MOZ මිල පුරෝකථනය

Mozaic ලාංඡනය

Mozaic මිල (MOZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MOZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.00020973
$0.00020973$0.00020973
-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Mozaic (MOZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:50:53 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00020705
$ 0.00020705$ 0.00020705
පැය 24 පහළ
$ 0.00021324
$ 0.00021324$ 0.00021324
24H ඉහළ

$ 0.00020705
$ 0.00020705$ 0.00020705

$ 0.00021324
$ 0.00021324$ 0.00021324

$ 0.207574
$ 0.207574$ 0.207574

$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

-1.08%

-1.13%

-33.97%

-33.97%

Mozaic (MOZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00020973. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00020705 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00021324 ක උපරිම අගයක් අතර MOZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.207574 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002929 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOZ පසුගිය පැය තුල, -1.08% කින්, පැය 24 තුල, -1.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mozaic (MOZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 31.57K
$ 31.57K$ 31.57K

--
----

$ 157.13K
$ 157.13K$ 157.13K

150.52M
150.52M 150.52M

749,226,547.2474781
749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Mozaic හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 31.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 150.52M සමඟින් MOZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 749226547.2474781 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 157.13K කි.

Mozaic (MOZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001289407 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001320855 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000626837638075262 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.13%
දින 30 යි$ -0.0001289407-61.47%
දින 60 යි$ -0.0001320855-62.97%
දින 90 යි$ -0.0000626837638075262-23.01%

Mozaic (MOZ) යනු කුමක්ද

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mozaic මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mozaic (MOZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mozaic (MOZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mozaic සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mozaic මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MOZ දේශීය මුදල් වෙත

Mozaic (MOZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MozaicMOZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MOZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mozaic (MOZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mozaic (MOZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MOZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00020973 USD වේ.
MOZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MOZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00020973 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mozaic හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MOZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 31.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MOZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MOZ හි සංසරණ සැපයුම 150.52M USD වේ.
MOZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.207574 USD ක ATH මිලක් MOZ අත්කර ගති.
MOZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002929 USD ක ATL මිලක් MOZ අත්කර ගති.
MOZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MOZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MOZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MOZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MOZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:50:53 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

