Mozaic මිල (MOZ)
-1.08%
-1.13%
-33.97%
-33.97%
Mozaic (MOZ) තත්ය කාලීන මිල $0.00020973. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00020705 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00021324 ක උපරිම අගයක් අතර MOZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MOZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.207574 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002929 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MOZ පසුගිය පැය තුල, -1.08% කින්, පැය 24 තුල, -1.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Mozaic හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 31.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 150.52M සමඟින් MOZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 749226547.2474781 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 157.13K කි.
අද දිනය තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001289407 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001320855 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mozaicහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000626837638075262 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.13%
|දින 30 යි
|$ -0.0001289407
|-61.47%
|දින 60 යි
|$ -0.0001320855
|-62.97%
|දින 90 යි
|$ -0.0000626837638075262
|-23.01%
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
